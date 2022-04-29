Doküman Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Döküman Mı Doküman mı TDK?

Düküman sözcüğü gerek sözlü gerek yazılı iletişimde devamlı olarak yanlış kullanılan bir sözcüktür. Her iki iletişim tarzında da sözcükleri yazım kurallarına uygun bir şekilde kullanmak oldukça önem arz etmektedir. Doküman sözcüğünün doğru yazımı nasıldır? Döküman nasıl yazılır TDK açıklaması nedir? Tüm bu soruların cevapları yazımızı devamında yer almakta olup okumaya devam ederek detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Döküman Nasıl Yazılır?

Döküman kelimesi anlam bakımından belge anlamına gelmektedir. İş hayatında daha çok kullanılan bu kelimesi çoğu zaman yanlış telaffuz edilmekte ve yanlış yazılmaktadır. Yazılı iletişimde kelimeleri yazım kurallarına uygun yazmak oldukça önemlidir. Böylece yanlış anlaşılmaların önüne geçmiş olunur.

Döküman sözcüğü de her ne kadar küçük bir yazım hatasına maruz kalsa da her sözcüğün yazım kurallarına uygun yazılması önemli bir husustur. Doküman tdk kurallarına göre "o" harfi ile yazılmalıdır. Yani kelimenin doğru yazımı "doküman" şeklinde yazılmış versiyonudur.

Döküman Nasıl Yazılır TDK Açıklaması Nedir?

Doküman sözcüğü yazım yanlışlığa maruz kalan kelimelerin başında gelmektedir. Belge demek olan bu sözcük nasıl yazıldığına dair tartışmalara neden olmaktadır. Peki döküman nasıl yazılır TDK açıklaması nedir? Döküman sözcüğünü yazarken yazım yanlışı yapılan yer "o" harfidir. Birçok kişi doküman yazması gerekirken döküman yazarak "o" harfi yerine "ö" harfi kullanmaktadır. Bu da yazım yanlışlığına neden olur. TDK'nin yapmış olduğu açıklama kelimenin o harfi ile yazılması gerektiğidir. Kelime doküman şeklinde yazılmalıdır.

Doküman Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Doküman kelimesi çoğu zaman yazım yanlışlığına uğrasa da kelimenin doğru yazımı doküman şeklinde olandır. Kelinin cümle içinde kullanımı ise şu şekildedir;

"İstediğiniz dokümanlar mesai bitmeden masanızda olur."

Doküman Kelimesinin Doğru Yazımı