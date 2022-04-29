Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Doküman Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Döküman Mı Doküman mı TDK?
Giriş Tarihi: 29.4.2022 11:09 Son Güncelleme: 29.4.2022 11:09

Doküman Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Döküman Mı DokümanTDK?

Doküman Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Döküman Mı Doküman mı TDK?

Dilimizde pek çok kelime doğru yazıldığı sanılarak yanlış yazılmaktadır. Bu yanlışlar genelde küçük bir yanlış olsa da başta resmi yazışmalar olmak üzere birçok yazı da dikkat çekebilmektedir. O yüzden yazılı dilinde kelimeleri doğru yazmaya özen göstermemiz gerekmektedir. Yazımında küçük yanlışlar yapılan kelimeler arasında döküman kelimesi en başta gelmektedir. Döküman kelimesi nasıl yazılır? Türk Dil Kurumuna (TDK) göre döküman kelimesinin yazımı nasıldır? Küçük bir araştırma yaptık ve döküman kelimesinin nasıl yazıldığını sizler için yazımızın devamında derledik.

Düküman sözcüğü gerek sözlü gerek yazılı iletişimde devamlı olarak yanlış kullanılan bir sözcüktür. Her iki iletişim tarzında da sözcükleri yazım kurallarına uygun bir şekilde kullanmak oldukça önem arz etmektedir. Doküman sözcüğünün doğru yazımı nasıldır? Döküman nasıl yazılır TDK açıklaması nedir? Tüm bu soruların cevapları yazımızı devamında yer almakta olup okumaya devam ederek detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Döküman Nasıl Yazılır?

Döküman kelimesi anlam bakımından belge anlamına gelmektedir. İş hayatında daha çok kullanılan bu kelimesi çoğu zaman yanlış telaffuz edilmekte ve yanlış yazılmaktadır. Yazılı iletişimde kelimeleri yazım kurallarına uygun yazmak oldukça önemlidir. Böylece yanlış anlaşılmaların önüne geçmiş olunur.

Döküman sözcüğü de her ne kadar küçük bir yazım hatasına maruz kalsa da her sözcüğün yazım kurallarına uygun yazılması önemli bir husustur. Doküman tdk kurallarına göre "o" harfi ile yazılmalıdır. Yani kelimenin doğru yazımı "doküman" şeklinde yazılmış versiyonudur.

Döküman Nasıl Yazılır TDK Açıklaması Nedir?

Doküman sözcüğü yazım yanlışlığa maruz kalan kelimelerin başında gelmektedir. Belge demek olan bu sözcük nasıl yazıldığına dair tartışmalara neden olmaktadır. Peki döküman nasıl yazılır TDK açıklaması nedir? Döküman sözcüğünü yazarken yazım yanlışı yapılan yer "o" harfidir. Birçok kişi doküman yazması gerekirken döküman yazarak "o" harfi yerine "ö" harfi kullanmaktadır. Bu da yazım yanlışlığına neden olur. TDK'nin yapmış olduğu açıklama kelimenin o harfi ile yazılması gerektiğidir. Kelime doküman şeklinde yazılmalıdır.

Doküman Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Doküman kelimesi çoğu zaman yazım yanlışlığına uğrasa da kelimenin doğru yazımı doküman şeklinde olandır. Kelinin cümle içinde kullanımı ise şu şekildedir;

  • "İstediğiniz dokümanlar mesai bitmeden masanızda olur."

Doküman Kelimesinin Doğru Yazımı

  • Doküman (Doğru Yazım)
  • Döküman (Yanlış Yazım)

ARKADAŞINA GÖNDER
Doküman Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Döküman Mı Doküman mı TDK?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA