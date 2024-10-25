Dokuz Eylül Üniversitesi Bölümleri - 2 ve 4 Yıllık 9 Eylül Üniversitesi Bölümleri Neler?

DEÜ, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Belgesi'ne layık görülmüş ve kalitesini tescillemiştir. Konaklama ve turizm işletmeciliği alanında dünyada ilk 150'ye, hemşirelikte ise ilk 300'e girmeyi başarmıştır. Bu başarılar, DEÜ'nün uluslararası eğitimdeki kalitesini ve prestijini göstermektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi bölümleri hangileri, 2 ve 4 yıllık 9 Eylül Üniversitesi bölümleri neler sıkça sorulmaktadır.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), öğrencilere geniş sosyal ve akademik imkanlar tanımaktadır. Ayrıca, onların kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde birçok farklı fakülte ve bölüm bulunmaktadır. İşte o fakülteler ve bölümler:
4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ
1.Tıp Fakültesi
2.Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
3.Diş Hekimliği Fakültesi
4.Edebiyat Fakültesi
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)
Arkeoloji
Dilbilimi
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
5.Fen Fakültesi
Biyoloji
Fizik
6.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
7.Hukuk Fakültesi
8.Güzel Sanatlar Fakültesi
Çizgi Film ve Animasyon
Film Tasarımı ve Yazarlığı
Fotoğraf
9.Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
10.Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik
11.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
1.Adalet Meslek Yüksekokulu
2.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi
İlk ve Acil Yardım
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
3.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Dış Ticaret
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
4.Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Elektrik
Makine
Yukarıdaki bölümler, öğrencilerin ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine yönelik eğitim programlarıdır.