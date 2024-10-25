Dokuz Eylül Üniversitesi Bölümleri - 2 ve 4 Yıllık 9 Eylül Üniversitesi Bölümleri Neler?

DEÜ, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Belgesi'ne layık görülmüş ve kalitesini tescillemiştir. Konaklama ve turizm işletmeciliği alanında dünyada ilk 150'ye, hemşirelikte ise ilk 300'e girmeyi başarmıştır. Bu başarılar, DEÜ'nün uluslararası eğitimdeki kalitesini ve prestijini göstermektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi bölümleri hangileri, 2 ve 4 yıllık 9 Eylül Üniversitesi bölümleri neler sıkça sorulmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Bölümleri Neler?

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), öğrencilere geniş sosyal ve akademik imkanlar tanımaktadır. Ayrıca, onların kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde birçok farklı fakülte ve bölüm bulunmaktadır. İşte o fakülteler ve bölümler:

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ

1.Tıp Fakültesi

2.Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Endüstri Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

3.Diş Hekimliği Fakültesi

4.Edebiyat Fakültesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)

Arkeoloji

Dilbilimi

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

5.Fen Fakültesi

Biyoloji

Fizik

6.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İşletme

Kamu Yönetimi

7.Hukuk Fakültesi

8.Güzel Sanatlar Fakültesi

Çizgi Film ve Animasyon

Film Tasarımı ve Yazarlığı

Fotoğraf

9.Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

10.Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

11.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

1.Adalet Meslek Yüksekokulu

2.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi

İlk ve Acil Yardım

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

3.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık

Dış Ticaret

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

4.Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı

Elektrik

Makine

Yukarıdaki bölümler, öğrencilerin ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine yönelik eğitim programlarıdır.