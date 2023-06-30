Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Romanının Olay Örgüsü - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Roman İncelemesi ve Ana Fikri

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Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Romanının Olay Örgüsü

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanının başkarakteri Burhan'dır. Burhan dizinden hasta olan bir kişidir. Hastalık, yürümesine ve çeşitli faaliyetlerde çalışmasına engel olmaktadır. Yapılan tetkikler sonunda kendisine kemik veremi teşhisi konur. Verem hastalığının ciğerlere ve diğer organlara sıçramaması için Burhan iyi beslenmeli ve iyi bakılmalıdır. Ancak mevcut şartlar Burhan'ın sağlıklı koşullarda bakılması için uygun değildir.

Burhan, hastane ortamında tanıştığı Nüzhet adlı kadına âşık olur. Nüzhet de Burhan'ın aşkına karşılık verir. Fakat aile dostu olan Doktor Ragıp da Nüzhet'te gönlü olan biridir ve onunla evlenmek ister. Nüzhet'in annesi de kızına Ragıp ile evlenmesi yönünde baskı yapmaktadır. Burhan belli bir süre sonra iyileşir ve hastaneden çıkar fakat Nüzhet'in Doktor Ragıp ile evlendiğini öğrenir.

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Romanının Yapı Unsurları ve Roman İncelemesi

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu'nun en önemli karakteri olan Burhan, henüz 15 yaşında olan bir çocuktur. 7 yaşında dizinden rahatsızlanan Burhan, esasında içine kapanık biridir. hayatının büyük bir kısmı hastanede geçen Burhan, bir yandan tedavi olmaya çalışırken bir yandan da ailesine bakmak için mücadele eder.

Nüzhet, zengin bir ailenin kızıdır. Köşkte yetişmiş olan bu kız, çevresindeki insanlara karşı son derece duyarlıdır. Bu nedenle Burhan'a karşı ilgi duyar. Kendisinin yardımsever ve anaç yapısı onu Burhan'a yakınlaştırır. Ailesinin Doktor Ragıp ile evlenme ısrarlarına karşı çıkan Nüzhet, bu duruma engel olamaz ve 36 yaşındaki Doktor Ragıp ile evlenir.