Dolaşım Sistemi Hastalıkları - Dolaşım Sistemi Organları Nedir, Görevleri Neler, Nasıl Çalışır?

Dolaşım sistemi hastalıkları yaşam kalitesini sekteye uğratsa da bu hastalıkların tedavi edilmesi zor değildir. Hemen herkesin en iyi şekilde bilmesi gereken dolaşım sistemi yaşamın devam ettirilebilmesinde büyük bir işleve sahiptir. Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için bu sisteme ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle dolaşım sistemi organları nedir, görevleri neler, nasıl çalışır sorularının yanıtlarını araştırdık.

Dolaşım Sistemi

Dolaşım sistemi vücudun çeşitli yerlerinde oluşan amonyak ve karbondioksitin boşaltım organlarına ulaştırılmasında görevli olan sistemdir. Bu sistemin bozulması insanların yaşam kalitesini düşüren çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur.

Yaşam fonksiyonlarının düzenli çalışabilmesi için dolaşım sisteminin de düzenli bir şekilde çalışması gerekir. Özellikle kalbin her an kan pompalama işlemini devam ettirebilmesi için dolaşım sistemi büyük bir işleve sahiptir. Vücuda alınan oksijenlerin ve besinlerin ilgili vücut bölümlerine ulaştırılmasında yine bu sistemin görevleri oldukça önemlidir.

Dolaşım Sistemi Hastalıkları

Dolaşım sisteminden kaynaklı olarak ortaya çıkan hastalıktan bahsedilebilir. Bu hastalıkların bir kısmı bilinen türden hastalıklardır. Bazıları ise çok fazla bilinen hastalıklar değildir. Dolaşım sisteminin bozulması ile ortaya çıkan hastalıklar arasında şunlardan bahsetmek mümkündür:

Anemi: Dünya genelindeki en sık görülen dolaşım sistemi hastalıkları arasında yer alıyor. Genelde tek tip beslenme ile ortaya çıkar. Sigara ve alkol de bu hastalığın tetikleyicilerindendir.

Aritmi: Kalbin olması gerekenden daha da yavaş atması olarak tanımlanır.

Koroner Arter Hastalığı: Kalp rahatsızlıklarından biridir. 50 yaş ve üzeri risk grubudur.

Taşikardi: Aritmiden farklı olan bu hastalık kalbin gerekenden daha da çok atmasına neden olur.

Kalp Yetmezliği: Mitral ve aort adı verilen iki kapakların işlevlerini yerine getirememesi durumudur.

Miyokardit: Kalp kaslarında enfeksiyon meydana geldiğinde oluşan bir dolaşım sistemi sorunudur.

Tüm bu hastalıkların uzmanlar tarafından tedavi edilmesi dikkat edilmesi gereken durumlar arasında yer alıyor.

Dolaşım Sistemi 6 Sınıf Konu Anlatımı

Dolaşım sistemi okul müfredatında önemli bir yere sahiptir. Özellikle 6. Sınıfların detaylı olarak işlediği bu konu sınavlarda önemli bir yer kaplar. Dolaşım sisteminin neden olduğu hastalıklar, sisteme dahil olan organlar konu işleyişinde öğrencilere anlatılmaktadır.

Dolaşım Sistemi Organları

Dolaşım sisteminde birçok farklı organ bulunur. Her organın da kendine göre işlevleri vardır. Birinden birinin bozulması birtakım hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Dolaşım sistemi organları arasında şunlar yer alır:

Kalp

Damar

Kan

Bu üçlü dolaşım sisteminin işlevlerini yerine getiren en önemli organlardır.

Dolaşım Sistemi Nedir?

Vücut için hayati bir önem taşıyan dolaşım sistemi birçok görevi yerine getiriyor. Bu sistem vücutta bulunan tüm yapılara besinleri ve oksijeni taşır. Aynı zamanda vücuttaki yapı birimlerinde oluşan karbondioksit ve diğer atık maddeleri de boşaltım sistemine ulaştırır. Kısacası iki yönlü bir görevi vardır.

Dolaşım Sistemi Organları Nedir, Görevleri Neler, Nasıl Çalışır?

Dolaşım sisteminde görevleri olan organların birbiri ile uyumlu çalışması gerekir. Damar, kan ve kalp üçlüsü dolaşım sisteminde son derece önemlidir. Bu sistemin bozulması demek birçok hastalığın da ortaya çıkması anlamına gelir. Dolaşım sistemi vücuda yararlı besinleri ilgili organlara iletirken zararlı olanların vücuttan atılması için boşaltım sistemine gönderir.