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Giriş Tarihi: 1.6.2022 17:16 Son Güncelleme: 1.6.2022 17:16

Dolaylama Nedir? Dolaylama Örnekleri Ve Kullanıldığı Söz Sanatları

Dolaylama Nedir? Dolaylama Örnekleri Ve Kullanıldığı Söz Sanatları

Dilin pratik bir olgu olmasından dolayı her zaman bir şeyi ifade ederken en kısa yolu seçme gibi bir özelliğe sahiptir. Bu bağlamda hemen hemen tüm diller aynı karakteristik özelliği gösterir. Türkçe’de de bazen yalnızca tek bir sözcük ile anlatılabilecek bir ifade daha uzun bir şekilde aktarılabilir. Bu noktada dolaylama adı verilen bir kavram ortaya çıkar. Dolaylama örnekleri pek çok insan tarafından kullanılsa da dolaylama nedir sorusunun yanıtı sorulduğunda pek çok insan bu soruya yanıtsız kalır.

Dil bilgisi konularından bir tanesi olan dolaylama hem günlük yaşantımızda sıkça kullandığımız hem de derslerde karşılaşılan bir konudur. Bu konuyu iyi anlayabilmek için dolaylama nedir sorusunun yanıtını bilmek gerekir. Bu sorunun yanıtının kavranabilmesi için de dolaylama ile ilgili örneklerin incelenmesi esastır. Özellikle öğrenciler sınav sorularında dolaylama kavramı ile karşılaştıklarından soruları doğru çözebilmek adına dolaylama konusunu doğru bir şekilde bilmesi gerekir.

Dolaylama Nedir?

Tek bir kavram ile karşı tarafa aktarılabilecek kavramları birden fazla sözcük ile aktarılmasıdır. Dolaylamalar genellikle isim tamlaması ya da sıfat tamlaması olarak karşımıza çıkar. Burada amaç anlatımın etkili olmasını sağlamaktır. Kelimelerin direkt olarak değil biraz daha işi zorlaştırıp anlatmak esas olduğundan dolaylama ismini almıştır.

Dolaylama Örnekleri

  • file bekçisi =kaleci → File bekçisi kendisine topun gelmesi için sabırsızlanıyordu.
  • Yavru Vatan = Kıbrıs → Yavru vatanda hareketli dönemlere girmiş bulunmaktayız.
  • bacasız sanayi = turizm → Bu sene bacasız sanayi yüksek döviz getirecek.
  • beyaz cam =televizyon → Beyaz camda her şey güzel gözüküyor.
  • tahta at =tabut → Herkes bir gün tahta ata binecek.
  • derya kuzusu = balık → Satıcı derya kuzularını pazarlamaya çalışıyordu.
  • meşin yuvarlak = top → Meşin yuvarlak çocuğun ayağına değmişti bile.
  • beyaz altın = pamuk → Beyaz altın tarlasına geldik.
  • ormanlar kralı = aslan → Orman kralının kükremesi hepimizi korkuttu.

Dolaylamanın Kullanıldığı Söz Sanatları

Tek sözcükle anlatılabilecek bir kavramı anlatımın güçlenmesi için daha fazla sözcükle anlatan dolaylamanın kullanıldığı söz sanatları; ad aktarması, deyim aktarması ve istiaredir.

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