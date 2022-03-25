Dolaylı Anlatım Nedir? Doğrudan ve Dolaylı Anlatım Örnekleri ve Özellikleri

Anlatım yöntemleri dolaylı anlatım ve doğrudan anlatım olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan anlatım yapılırken kişisel görüşler aktarılır ve direkt bir anlatım tercih edilir. Dolaylı anlatımda ise genelde bir başkasının görüşleri temel alınır ve bu temel üzerine inşa edilen bir anlatım stili tercih edilir. Dolaylı anlatım yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar bulunmaktadır.

DOLAYLI ANLATIM NEDİR?

Dolaylı anlatım ne demek sorusu öğrenciler başta olmak üzere birçok bireyin aklını kurcalamaktadır. Dolaylı anlatım, başkalarının kurduğu cümleleri kullanarak, cümledeki anlam değiştirilmeden bu cümlenin kişiselleştirilmesi ve kişinin kendi sözcüklerini kullanarak bu yargıyı aktarması durumudur.

Dolaylı anlatım yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, asıl cümlenin içeriğindeki yargının değiştirilmemesi ve cümleyi ilk olarak söyleyen kişinin cümlelerinin olduğu gibi aktarılmaması olmalıdır. Bu anlatım şeklinde amaç başkalarının düşüncelerini, kişiselleştirerek ifade etmektir. Dolaylı anlatım cümleleri çoğunlukla "-dı, -di" eylem ekleri kullanılarak bitmektedir.

Dolaylı anlatım sırasında eğer ana yargı değiştirilirse bu noktada anlatım dolaylı anlatımdan çıkmaktadır. Bu sebeple ana yargıyı değşitirmemek oldukça önemlidir.

DOLAYLI ANLATIM ÖRNEKLERİ

Dolaylı anlatım örneklerini anlayabilmek için doğrudan anlatım ve dolaylı anlatım arasındaki farkı tam olarak oturtmuş olmak gerekmektedir. Eğer yolda yürürken bir arkadaşınızla karşılaşırsanız ve arkadaşınız sana "kafeye gidiyorum" derse ve siz bunu başka bir arkadaşınıza "kafeye gidiyorum" olarak aktarırsanız bu doğrudan anlatım olur. Eğer bu cümleyi başka bir arkadaşınıza "kafeye gideceğini söyledi" şeklinde iletirseniz işte burada dolaylı anlatım yapmış olursunuz.

Dolaylı anlatıma verilebilecek bazı örnekler şunlardır: