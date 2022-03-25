Dolaylı Tümleç Nedir, Nasıl Bulunur? Dolaylı Tümleç Soruları, Ekleri Ve Örnekleri

Dolaylı tümleç diğer adı olan yer tamlayıcısı ile de anılıyor. Türkçeyi doğru kullanmak için dilin kurallarına hakim olmak gerekiyor. Bunun için de cümlenin ögelerini doğru bir şekilde bilmek önem taşıyor. Herhangi bir cümle kurarken genellikle dolaylı tümleç kullanılıyor. Cümlenin içerisinde dolaylı tümleci bulmak da oldukça kolay. Yükleme sorulacak basit birkaç soru ile dolaylı tümleci bulabiliriz. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Dolaylı Tümleç Nedir?

Dolaylı tümleç "-e, -de, -den" eklerini alarak cümlenin anlamını oluşturuyor. Fiili, çıkma yani uzaklaşma, bulunma ve yönelme bakımından ilgili olduğu yer açısından tamamlıyor. Bu nedenle dolaylı tümleç, yer tamlayıcısı olarak da adlandırılıyor.

Yaklaşma ve uzaklaşma ekine dahil dolaylı tümleçler, isim cümlelerinde çok az bulunuyor. Bulunma ekli olan dolaylı tümleçler ise her cümlede bulunabiliyor.

Dolaylı Tümleç Nasıl Bulunur?

Dolaylı tümleci bulmanın çok basit bir yolu bulunuyor. Öncelikle cümlede yüklemi bulmalısınız. Ardından yükleme şu soruları sormalısınız:

Nereye?

Nerede?

Nereden?

Kime?

Kimden?

Neye?

Nede?

Neden?

Yükleme sorduğunuz bu soruların cevabı, dolaylı tümleç olacaktır. Buna şu şekilde örnek gösterebiliriz:

Kağıt ağaçtan yapıldı.

Burada yükleme sormamız gereken soru "neden?"

Yanıtı ise: ağaçtan. Yani dolaylı tümlecimiz burada "ağaçtan".

Aradığın kitapları kütüphanede bulabilirsin.

Burada yükleme sormamız gereken soru "nerede?"

Yanıtı ise: kütüphanede. Yani dolaylı tümlecimiz burada "kütüphanede"