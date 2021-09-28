Dolu Eş Anlamlısı Nedir? Dolu Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öz Türkçe bir kelime olan 'dolu' kelimesinin 3 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu üç kelime de dolu kelimesiyle aynı anlama gelmekte ve birbirlerinin yerine kullanılabilmektedirler. Eş anlamlı kelimeleri bilmek, kelime dağarcığımızı zenginleştirip genişletir. Peki, dolu eş anlamlısı nedir?
DOLU KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Bu üç kelime de dolu ile aynı anlamı taşıdığı yani anlamdaş olduğu için dolu kelimesi yerine kullanılabilmektedir.
Dolu kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "full" ve "filled" kelimeleridir.
DOLU KELİMESİNİN ANLAMI
Dolu kelimesinin Türk Dil Kurumu günce Türkçe sözlüğe göre anlamları şunlardır:
DOLU KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
DOLU EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM