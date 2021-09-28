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Giriş Tarihi: 28.9.2021 10:49

Dolu Eş Anlamlısı Nedir? Dolu Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dolu Eş Anlamlısı Nedir? Dolu Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bir şeyin tam olduğundan bahsederken kullandığımız ‘dolu’ kelimesi, günlük hayatta çok kullandığımız kelimelerden biridir. Otobüsün, minibüsün, mekanın, bardağın ve daha birçok şeyin eksiksiz olduğunu anlatırken bu kelimeyi kullanmaktayız. Dolu kelimesinin eş anlamlıları da bazıları tarafından araştırılmakta. En az dolu kelimesi kadar kullanılan, dolu kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Öz Türkçe bir kelime olan 'dolu' kelimesinin 3 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu üç kelime de dolu kelimesiyle aynı anlama gelmekte ve birbirlerinin yerine kullanılabilmektedirler. Eş anlamlı kelimeleri bilmek, kelime dağarcığımızı zenginleştirip genişletir. Peki, dolu eş anlamlısı nedir?

DOLU KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

  • Eksiksiz (Öz Türkçe bir kelimedir.)
  • Komple (Fransızcadan dilimize geçmiştir.)
  • Tam (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Bu üç kelime de dolu ile aynı anlamı taşıdığı yani anlamdaş olduğu için dolu kelimesi yerine kullanılabilmektedir.

Dolu kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "full" ve "filled" kelimeleridir.

DOLU KELİMESİNİN ANLAMI

Dolu kelimesinin Türk Dil Kurumu günce Türkçe sözlüğe göre anlamları şunlardır:

  • İçi boş olmayan, dolmuş, meşbu
  • Bir yerde sayıca çok
  • Her yeri tutulmuş, boş yeri olmayan
  • Boş vakti olmayan, meşgul kişi
  • Çok olan
  • İçinde atılacak mermisi bulunan ateşli silahlar
  • Bir duygunun güçlü etkisinde olan

DOLU KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Bu oyunu herkes beklediği için tiyatro ağzına kadar dolmuştu.
  • Maalesef yarın geleceğim, bugün bütün otobüsler dolu.
  • Sınav kağıdının yarısı bile dolu değildi.

DOLU EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Tam beş gündür odasından çıkmıyor, devamlı ağlıyordu.
  • Kazadan sonra okula gitmeyeli tam 1,5 ay olmuştu.
  • Bu meyve ağaçları komple bizimdi.
  • Karar veremeyince sepetini komple bırakıp gitti.

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Dolu Eş Anlamlısı Nedir? Dolu Kelimesinin Eş Anlamlısı
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