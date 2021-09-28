Dolu Eş Anlamlısı Nedir? Dolu Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öz Türkçe bir kelime olan 'dolu' kelimesinin 3 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu üç kelime de dolu kelimesiyle aynı anlama gelmekte ve birbirlerinin yerine kullanılabilmektedirler. Eş anlamlı kelimeleri bilmek, kelime dağarcığımızı zenginleştirip genişletir. Peki, dolu eş anlamlısı nedir?

DOLU KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Eksiksiz (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Komple (Fransızcadan dilimize geçmiştir.)

Tam (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Bu üç kelime de dolu ile aynı anlamı taşıdığı yani anlamdaş olduğu için dolu kelimesi yerine kullanılabilmektedir.

Dolu kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "full" ve "filled" kelimeleridir.

DOLU KELİMESİNİN ANLAMI

Dolu kelimesinin Türk Dil Kurumu günce Türkçe sözlüğe göre anlamları şunlardır:

İçi boş olmayan, dolmuş, meşbu

Bir yerde sayıca çok

Her yeri tutulmuş, boş yeri olmayan

Boş vakti olmayan, meşgul kişi

Çok olan

İçinde atılacak mermisi bulunan ateşli silahlar

Bir duygunun güçlü etkisinde olan

DOLU KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Bu oyunu herkes beklediği için tiyatro ağzına kadar dolmuştu.

Maalesef yarın geleceğim, bugün bütün otobüsler dolu.

Sınav kağıdının yarısı bile dolu değildi.

DOLU EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM