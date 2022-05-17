Dolu Nasıl Oluşur? Dolu Yağışı Nedir Ve Neden Olur, Yağması İçin Hava Kaç Derece Olmalı?

Bir yağış türü olan dolu sıklıkla görülür ve hayatı olumsuz yönde etkiler. Sıvı özelliğini kaybeden suyun buz kütleleri şeklinde yeryüzüne düşmesi dolu olarak adlandırılır. Sıvı özelliğini kaybeden ve buz şeklinde yağan bu yağış türü tarladaki ekinlere ve araba camlarına büyük zarar verebilir. Yağmurla beraber ortaya çıkan ve sıklıkla görülen bu hava olayının nasıl oluştuğu merak edilmiştir. Bu yağış türünün oluşmasında bazı hususlar vardır. Dolu nasıl oluşur sorusu pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. İnsan yaşamını olumsuz yönde etkileyen ve kimi zaman maddi sıkıntılara neden olan bu yağış türünden korunmak önemlidir. Bu yağış türünün ne olduğu kadar, dolu nasıl oluşur sorusunu bilmek gerekir.

Dolu Nasıl Oluşur?

Bir yağış türü olan dolunun nasıl oluştuğu merak edilmiştir. Bulutların altında oluşan bu yağış, yukarıya doğru yükselen sıcak ve kuru hava donma derecesinde bulunan hava akımına girerek aniden soğumaya başlar. Uzun bir müddet bulut içerisinde dondurulmuş taneler oluşur.

Bulutların içerisindeki hava akımının etkisiyle sıvı yağmur damlaları yükselmeye başlar. Bu sıvı taneleri 0 ile-40 derece arasındaki hava ile karıştıklarında ise donmaya başlar ve dolu oluşur. Bu dolular bulut içerisinde ne kadar fazla gezinirse ve sıcaklık farkı ne kadar çok olursa, dolu üzerindeki katmanlar da artar. Böylece dolular daha çok büyümüş olur. Ağırlaşan dolular yerçekiminin etkisiyle hareket kabiliyetini kaybeder ve yeryüzüne inmeye başlar.

Dolu Nedir?

Dolu buz şeklinde görülen katı bir yağış şeklidir. Bu yağış sıvı özelliği kaybederek büyük dolu tanelerine dönüşür. Dolu taneleri 5 mm ile 15 cm arasında değişiklik gösterebilir. Bu yağış şekli bulutların altında oluşur ve yerçekiminin etkisiyle yeryüzüne iner. Fırtınayla beraber hayatı daha çok olumsuz etkileyen bu yağış türünde önlem almak önemlidir.

Dolu Neden Olur?

Yağmur damlası fırtınanın etkisiyle donmaya başlar. Yere doğru inen hava akımları bu taneleri bir aşağı bir yukarı sürükleyerek daha büyük buz parçaları haline getirir. Ağırlaşmaya başlayan buz taneleri yere düşmeye başlar. Böylece dolu yağışı görülmeye başlanır.

Dolu Oluşumu

Dolu yağışında sıvı yağmur damlaları bulutlardaki hava akımının etkisiyle yükselmeye ve dönmeye başlar. Dolu taneleri bulutların içerisinde gezinmeye başlar ve ağırlaşmaya başlayan dolu taneleri zamanla yerçekiminin etkisiyle yeryüzüne düşer. Soğuk cepheden geçen sıvı taneleri de dolu olabilir. Dolu tanelerinin boyutu ne derece büyük olursa, çevreye zararı da o derece büyür.

Dolu Yağışı

Ülkemizde özellikle ilkbahar ve yaz aylarında dolu yağışı çok daha sık görülür. Bunun en büyük nedeni, sıcak havayla soğuk havanın etkileşimidir. Böylece dolu yağışı görülür. Dolu yağışında tanelerin büyük olması hayatı çok daha olumsuz etkiler. Bu durumdan etkilenmemek isteyen kişiler ise birtakım önlemler almaya başlar.