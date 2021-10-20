Dolu Zıt anlamlısı nedir? Dolu kelimesinin zıt anlamlısı

Günlük konuşma dilinde kullandığımız en basit kelimelerin bile zıt anlamlarını bilmek ve doğru kullanmak etkili iletişim için oldukça önemlidir. İşte dolu kelimesinin kelime anlamı ve zıt anlamlısı hakkında merak edilen soruların yanıtları...

DOLU KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Bir kelimenin zıt anlamlısını öğrenmeden önce ilk yapmamız gereken şey o kelimesinin gerçek anlamını ve yan anlamlarını öğrenmektir çünkü kelimenin anlamını kavramadan karşıt anlamlısını kavramamız mümkün değildir. Pek çok kelimenin ilk anlamının yanında pek çok başka anlam daha barındırdığına şahit oluruz. Dolu kelimesi de böyle kelimelerden biri. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre dolu sözcüğünün anlamı "İçi boş olmayan, dolmuş, meşbu, pür" olarak kabul ediliyor.

Ancak dolu kelimesinin bunun yanında karşıladığı pek çok yan anlam da var. İşte TDK'ya göre dolu kelimesinin karşıladığı diğer anlamlar:

Bir şeyin bir alanı kaplayacak kadar çok miktarda bulunması

Bütün kapasitenin tükenmesi anlamında

Bir işle çok meşgul olmak boş vaktinin olmaması

Ateşli silahlar içinde mermi bulunma durumu

Tornacılık sektöründe hiç delik açılmamış olan malzeme

Bir duygunun etkisinde kalınan ruh hali

DOLU KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Birbirini anlam açısından tamamen karşıt durumlarda temsil eden iki kelime birbirinin zıt anlamlısıdır. Zıt anlamlı ya da karşıt anlamlı kelimeleri bulabilmek için bazı kuralları bilmemiz gerekir. Bu kuralların ilki de bir kelimenin zıt anlamlısının o kelimeyle aynı anlama grubunda olması gerektiğidir.

Dolu kelimesinin zıt anlamlısı boş kelimesidir. Boş kelimesi ve dolu kelimesi gerçek anlamlarıyla kullanıldıklarında birbirinin karşıtıdır ancak ikisinden biri cümle içinde farklı anlamda kullanıldığında bu durum değişebilir.

Zıt anlamlı kelimeler konusunda karıştırılan konulardan biri de olumsuz anlamlı kelimelerdir. Şöyle ki, fiil durumundaki kelimelerin olumsuz anlamlarını belirten sözcükler zaman zaman sözcüğün zıt anlamlısı zannedilir ancak bir kelimenin olumsuz anlamlısı o kelimenin zıt anlamlısı değildir. Bir örnek üzerinden gitmemiz gerekirse gitmek kelimesinin olumsuz anlamlısı olan gitmemek o kelimenin zıt anlamlısı olmaz. Gitmek kelimesinin zıt anlamlısı gelmek kelimesidir.

DOLU ZIT ANLAMLISI OLAN BOŞ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Zıt anlamlı kelimeler birbirinin anlam olarak tam karşıtı olduğu için dolunun zıt anlamlısı olan boş kelimesinin anlamını bilmekte de fayda var. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre boş kelimesinin anlamı "İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan" olarak tanımlanmıştır. Elbette dolu kelimesi gibi boş kelimesinin de pek çok yan anlamı var. İşte onlardan bazıları:

Çalışanı bulunmayan açık kadro

İşi gücü olmayan, işsiz anlamında

İçindekiler bittikten sonra kirli halde bulunan tabak, bardak

Anlamı olmayan sözler

Herhangi bir konuda bilgi sahibi olmayan kişi

Bir faydası olmayan teselli

Hazırlıksız yakalanma durumu

DOLU ZIT ANLAMLISI VE DOLU KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI