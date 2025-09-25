Domates Çeşitleri İsimleri - Hangi Tür Domatesler Mevcuttur ve İsimleri Nelerdir?

Aynı sofrada hem iri etli bir domates dilimiyle hem de minik bir çeri domates tanesiyle karşılaşmak, bu ürünün ne denli geniş bir alana yayıldığını gözler önüne serer. Her tür, kendi ihtiyacına ve damak zevkine göre seçilir, işlenir ve sofralara ulaşır. Domates çeşitleri isimleri de sadece tek bir lezzeti değil; yüzlerce farklı görünüm ve kullanım alanını içinde barındırır. Kaç tane domates çeşidi var, türleri neler demeden önce, her bir çeşidin kendine özgü özellikleri olduğunu da belirtmek gerekir.

Domates Çeşitleri İsimleri

Domates dünyası gerçekten de çok geniş ve her geçen gün yeni çeşitler ortaya çıkıyor. Ancak genel olarak bilinen ve yaygın olarak yetiştirilen bazı ana domates çeşitleri ve türleri bulunmaktadır. Bu çeşitleri temel olarak büyüme şekillerine, meyve boyutlarına ve kullanım amaçlarına göre sınıflandırabiliriz.

Çeri Domates: Küçük, tatlı ve genellikle salkım halinde yetişen domateslerdir. Atıştırmalık olarak veya salatalarda sıklıkla kullanılır.

Küçük, tatlı ve genellikle salkım halinde yetişen domateslerdir. Atıştırmalık olarak veya salatalarda sıklıkla kullanılır. Kokteyl Domates: Çeri domateslerden biraz daha büyük, yine tatlı ve sulu bir çeşittir.

domateslerden biraz daha büyük, yine tatlı ve sulu bir çeşittir. Biftek Domates: Büyük, etli ve dolgun meyvelere sahip bir çeşittir. Sandviçler ve hamburgerler için idealdir. Çeşitli alt türleri bulunur.

Büyük, etli ve dolgun meyvelere sahip bir çeşittir. Sandviçler ve hamburgerler için idealdir. Çeşitli alt türleri bulunur. İtalyan Erik Domates: Uzun, oval şekilli ve az çekirdekli bir çeşittir. Salça ve sos yapımı için çok uygundur.

Uzun, oval şekilli ve az çekirdekli bir çeşittir. Salça ve sos yapımı için çok uygundur. Pembe Domates: Genellikle iri ve sulu meyvelere sahip, tatlı bir çeşittir.

Genellikle iri ve sulu meyvelere sahip, tatlı bir çeşittir. Siyah Domates: Koyu renkli (morumsu-kahverengi) ve kendine özgü, hafif tatlı bir aromaya sahip çeşitlerdir.

Koyu renkli (morumsu-kahverengi) ve kendine özgü, hafif tatlı bir aromaya sahip çeşitlerdir. Yeşil Domates: Olgunlaştığında bile yeşil kalan, hafif ekşimsi bir tada sahip çeşitlerdir

Olgunlaştığında bile yeşil kalan, hafif ekşimsi bir tada sahip çeşitlerdir Salçalık Domatesler: Genellikle oval veya armut şekilli, etli ve az sulu çeşitlerdir.

Genellikle oval veya armut şekilli, etli ve az sulu çeşitlerdir. Küçük Bodur Domatesler: Balkonda veya saksıda yetiştirmeye uygun, kompakt yapılı çeşitlerdir.

Kaç Tane Domates Çeşidi Var, Türleri Neler?

Kesin bir sayı vermek oldukça zordur çünkü her geçen gün yeni çeşitler geliştirilmekte ve farklı bölgelerde yerel olarak yetiştirilen sayısız tür bulunmaktadır. Ancak genel bir tahminle binlerce farklı domates çeşidi olduğu söylenebilir. Bu çeşitlilik, tohum takasları, hobi bahçecileri ve ticari ıslah programları sayesinde sürekli olarak artmaktadır. Domatesler, genel olarak şu türlere ayrılır: