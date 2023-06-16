Domates Meyve Mi, Sebze Mi? Domates Meyve Midir, Sebze Midir?

Leziz menemenin başrol oyuncusu domates esasında bir meyve midir yoksa sebze midir merak ediyor musunuz? Sosyal ortamda bu konuda fikir ayrılıklarına düşen insanlar domatesin sebze mi meyve mi olduğunu merek edip internette araştırmaktadır. Bizlerde domates hakkında detaylı bilgileri derleyip hazırladık, bu bilgilerin içinde domates meyve midir sorusunun yanıtına da yer verdik.

Domates Sebze Mi Meyve Mi?

Kök toprakları Orta ve Güney Amerika olan domates patlıcangiller familyasının bir üyesidir. Sıcak mevsimlerde yetişen domates yüzyıllardır dünya mutfağında yerini almaktadır. Yemeklerde kullanılan domates çiğ de tüketilebilmekte ayrıca sosların, kışlık konserveler ve ketçabın da ana kahramanıdır. Ülkemizde de pek çok yemekte kullanılan domatesin soframızın olmazsa olmazlarındandır, bunun nedeni de o enfes ev yapımı domates salçalarıdır. Yaz aylarında yani tam mevsiminde yetişen halk arasında 'bahçe, tarla domatesi' olarak bilinen domatesin ise tadına gerçekten doyum olmuyor. Salçalarımızın, tarhanalarımızın, kışlık sos ve konservelerimizin ana malzemesi domates yaygın olarak bilinenin aksine bir meyvedir.

Halk arasında alışılagelmiş bir alışkanlık üzerine tatlı yemişleri meyve olarak kabul etmekteyiz, sıcak yemeklere giren yemişleri her ne kadar sebze olarak kabul etsek de meyve sebze ayrımı çok daha bilimsel verilerle olmaktadır. Botanik bilimine göre meyve, tohumları yani çekirdeği olan besinler meyve olarak kabul edilmektedir. Domates de çekirdekleri olan bir yemiştir ve dolayısıyla meyvedir, her ne kadar tuzlu yemeklerde kullanılsa da. Meyve sebze ayrımına örnek olarak sebze grubundan pırasa, patates, turp gibi besinleri örnek gösterebiliriz.