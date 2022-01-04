Dominik Cumhuriyeti Hangi Kıtada? Dominik Cumhuriyeti Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Başkenti Santo Domingo olan Dominik Cumhuriyeti, Avrupalıların Amerika kıtalarında ilk oluşturdukları yerleşimdir. Ortalama 10 milyona yakın bir nüfusu olan Dominik Cumhuriyeti Karayipler'in en popüler turizm yerlerinden biridir. Peki, Dominik Cumhuriyeti dünyanın hangi bölgesinde yer alır? İşte, tüm detaylar…

Dominik Cumhuriyeti hangi kıtada?

Dominik Cumhuriyeti Kuzey Amerika ile Güney Amerika'nın arasında yer alan ada ülkelerinden biridir. Panama Kanalı'na yakın yerde bulunan Dominik, Küba ve Haiti ile de komşudur.

Dominik Cumhuriyeti dünyanın hangi bölgesinde?

İki Amerika Kıtası'nın ortasında Hispanyola adaları içerisinde yer almaktadır. Kuzey Amerika Kıtası'na daha yakın olan ada ülkesi Dominik, Karayiplerin en gözde adalarında da biridir.

Dominik Cumhuriyeti hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Dominik Cumhuriyeti, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarının ortasında yer alan ancak Kuzey Amerika kıtasına daha yakın bölgede bulunan bir ülkedir. Dominik, konum itibari ile ilgi gören ve turizm açısından zengin bir ülkedir.

Dominik Cumhuriyeti hangi yarım kürede yer alır?

Dominik Cumhuriyeti Kuzey Yarım kürede yer almaktadır. Karayip Denizi'nde bulunan ada ülkesi tropikal bir iklime sahiptir.