Don Kişot Özeti - Don Kişot Roman İncelemesi, Olay Örgüsü ve Ana Fikri

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Don Kişot Özeti

Don Kişot, Dünya Klasikleri denildiğinde akla gelen eserlerin başında gelir. Romanda Don Kişot bir asilzadedir ve özellikle şövalye romanlarını okumayı sevmektedir. Bu etki ile büyüyen Don Kişot, yanına Rossinante ismindeki atını da alarak evinden ayrılmıştır. Bu sayede Don Kişot'un maceraları da başlamıştır.

Don Kişot ilk olarak yel değirmenleri ile savaşa girmiştir. Bu savaşta Don Kişot büyük zararlar görmüştür. Buna rağmen kendisi koyun sürülerine karşı savaş açmıştır. Söz konusu savaş esnasında yanında Sancho Panza vardır.

Don Kişot Romanı Yapı Unsurları ve İncelemesi

Don Kişot romanında temel anlamda Don Kişot ile Sancho Panza'nın maceraları konu alınmaktadır. Kitapta anlatılan serüvenler büyük küçük herkesin ilgisini çekmektedir. Don Kişot sürekli savaşan biridir. bu savaş esnasında yanında bulunan Sancho ile de sık sık tartışır.

Kitabın başkarakteri olan Don Kişot'un asıl ismi Alonso'dur. Don Kişot, şahsın takma adıdır. Zayıf yapılı bir karaktere sahip olan Don Kişot, kendini şövalye olarak görmektedir. Kitaptaki diğer karakterler aşağıdaki gibi sıralanmıştır.