Donanma Bulmaca Cevabı - Bulmacada Donanma Ne Demek?

Sözcük bulmacalarında yeni kelimeler öğrenerek hafızamızı güçlendiririz. Sözcük dağarcığını geliştirmenin en etkili yollarından biri farklı sözcükler öğrenip bunların diğer isimlerini öğrenerek anlamlarına hâkim oluruz. Özellikle sözcük avı bulmacalarından bu durumda sıklıkla faydalanırız. Sözcük avı ve diğer sözcük bulmacalarında sorulan donanma bulmaca cevabı da sözcük hazinemize katacağımız bir diğer sözcüktür. Yine aynı bağlamda ele alınan bulmacada donanma ne demek, anlam değerine yönelik sorulmaktadır.

Donanma Bulmaca Cevabı

Bulmacalarda sorulan sözcüklerin birden fazla cevabı olabilir. Bu cevaplara göre ise harf sayısı kadar cevaplar yazılmaktadır. Bu nedenle harf sayısına göre verilen cevaplar da değişmektedir. Birden fazla ismi olan donanma sözcüğü de bu sözcüklerden biridir. Hemen her bulmacada sorulan donanma sözcüğünün cevabı altı harfli olarak verilmektedir. Bulmaca donanmanın cevabı armada sözcüğüdür.

Bulmacada Donanma Ne Demek?

Bulmacada armada olarak verilen donama sözcüğünün sözcük anlamı ise: herhangi bir devletin deniz kuvvetlerine ya da bir amiralliğin kumandası ve yönetimi adı altında bulunan savaş gemilerinin bütününe verilen isimdir.