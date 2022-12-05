Donuk Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Donuk Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Donuk kelimesi dilbilgisinde sıfat olarak yer alırken mecazi anlamı da sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Donuk kelimesinin anlamı, zıt anlamlısı ve örnek cümlelerine bu yazımızda yer veriyoruz.

Donuk Kelimesinin Anlamı Nedir?

Donuk kelimesi günlük hayatta mecazi anlamı oldukça kullanılan bir sözcük haline gelmiştir. Yüz ifadelerini ya da mimiklerini pek fazla kullanmayan kişiler için donuk sözcüğü yakıştırılıyor. Donuk kelimesinin sözlükteki anlamı aynı zamanda eş anlamlısı olan ''mat'' kelimesidir.

Mat kelimesi ise genellikle renkleri ayırt etmek için kullanılıyor. İçeriğinde ışık barındırmayan, düz, sert renkler için mat renk ifadesi kullanılıyor. Donuk kelimesinin örnek cümlelerini sizler için derledik;

· Adam o kadar donuk suratlı ki annesinin ölümüne üzülüp üzülmediğini anlayamadık.

· Gözleri donuk baktığı için şair olmasına şaşırdık.

· Donuk bir ifadeyle yanımıza gelince neler olduğunu çok merak ettik.

· Köydeki bütün sular donuk vaziyette.

· Donuk renkler evin havasını kötüleştirmiş.

Donuk Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Donuk kelimesi mat anlamına gelmektedir. Böylece donuk kelimesinin anlamı mat olmayan yani ''parlak'' sözcüğüdür. Donuk kelimesi kimi zaman ifadesiz kişiler için kullanıldığında bunun zıttı olarak ''canlı'' sözcüğü söylenebiliyor. Ancak sözlükteki anlama göre değerlendirirsek donuk kelimesinin karşıt (zıt) anlamı için parlak kelimesini söyleyebiliriz.

Parlayan, ışıldayan, temiz, ışıklı, aydınlık, neşeli, şanlı sözcükleri parlak kelimesine eş anlamlı sözcükler arasında yer alıyor. Parlak kelimesi dilbilgisinde sıfat yerine geçiyor.

Genellikle parlak sözcüğü bir nesneyi betimlemek için kullanılıyor. Parlak kelimesinin anlamını daha iyi kavramak için sizlere özel derlediğimiz örnek cümlelere göz atabilirsiniz.

Parlak Kelimesi İle İlgili Örnek Cümleler Nelerdir?

· Yeni arabasının rengi o kadar parlak ki bütün arabalar arasından hemen seçiliyor.

· Odamın içini parlak renklere sahip mobilyalarla döşedim.

· Güneş, adeta bir ateş misali parlıyordu.

· Yaptırdığı cilt bakımı ile yüzüne parlaklık gelmiş.

· Eski mobilyaları boyayınca yeni gibi parladı.