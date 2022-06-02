Dönüşlü Fiil Nedir? Dönüşlü Fiil Örnek Cümleleri, Ekleri Ve Konu Anlatımı

Türkçe dilinde bazı terimlerin çok benzer olması öğrenme sürecinin zorlaşmasına neden olur. Dönüşlü fiillerde bu anlamda incelenmesi gerekir. Çatı konusunda ile alakalı en fazla araştırılan en önemli unsurlardan biridir. Dönüşlü fiiller daha çok edilgen fiiller benzer olduğu onlar ile karıştırılır. İki fiil arasında önemli bir ayrım vardır. Bu sayede anlamak daha basit olur.

Dönüşlü Fiil Nedir?

Dönüşlü fiil, yüklemde gösterilen işi yapan ve yapılan işten etkilenen kişinin aynı varlık veya kişi olduğunu ifade eder. Başka ifade ile dönüşlü yapılı olan fillerdeki cümlelerin için özne ve nesne tamamen aynı varlığı kapsamaktadır.

Fiil çatısı genel bir ifade ile tanımlanacak olursak yüklemin özne ve nesne ile olan ilişkisi şekilde tanımlanabilir. Fiillerin özne ve nesneye bağlı şekilde kazandığı anlama ve girmiş olduğu biçime çatı ismi verilir.

Dönüşlü fiil örnek verecek olursak aynı edilgen çatılı olan fiiller gibi -l ve *n şeklinde ekleri alarak oluşan çatı yapısı olarak ifade edilir. Edilgen ve dönüşlü fiiller arasında önemli farklar vardır. Bu farkı edilgen fiil için işi yapanın belli olmaması, dönüşlü fiil için ise öznenin belli olduğu şeklinde ifade edebiliriz. Özne yapılan işten etkilenmektedir.

Dönüşlü Fiil Örnekleri Nelerdir?

Dönüşlü fiil örnekleri üzerinden konuyu anlamak çok daha basit olur. Bu noktada vereceğimiz örnekler, daha sonrasında üniversite ve lise giriş sınavı gibi süreçlerde destek olur.

Üniversitede sürekli olarak kazandığı başarılar ile övünürdü

Bir hafta sonraki sınava katılmak için hazırlandım.

Sınavı kazandığım için çok fazla sevindim.

Yukarıda yer alan örneklere baktığımız zaman cümlelerin hepsinde -l ve -n ekleri yer almaktadır. Cümlelerin öznesi ile yüklemi de birbiri ile uyum halindedir. Hem işi yapan hem de işten etkilenen kişi aynı olduğu için bu örnekler dönüşlü fiil örnekleri olarak incelenebilir.