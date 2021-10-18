Dönüşlülük zamiri nedir? Dönüşlülük zamiri ile ilgili örnek cümleler ve konu anlatımı

Türkçe dilbilgisinde en önemli ve dikkat çeken konulardan biri olan zamirler, cümle kurarken ismin yerine geçen, isim gibi kullanabildiğimiz kelimelerdir. Birçok çeşidi olan zamirlerden dönüşlülük zamirini bu yazımızda sizler için inceledik. Dönüşlülük zamiri konu anlatımı, dönüşlülük zamiri örnekleri ve bu zamir çeşidiyle ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.

DÖNÜŞLÜLÜK ZAMİRİ NEDİR?

Dönüşlülük zamiri; bir cümlede eylemi gerçekleştiren ve o eylemden etkilenen kişinin aynı olması durumunda ortaya çıkar. "Kendi" sözcüğü dönüşlülük zamirinin tanımlayıcısıdır. Eylemin sahibi ve eylemden etkilenen kişilerin aynı olması bakımından sık sık kişi zamirlerini akla getiren dönüşlülük zamirleri kişi zamirlerinin anlamsal olarak daha güçlü ve pekiştirilmiş hali olarak nitelendirilir. Cümledeki anlamı pekiştiren bir kişi zamiri olduğu da söylenebilir. Dönüşlülük zamirinin kullanılmasıyla cümlede anlatılmak istenen durum daha güçlü bir şekilde ifade edilmiş olur.

Dönüşlülük zamirinin daha iyi anlaşılması için örnek verecek olursak, "O, kendi parasını kazanıyor." Cümlesinde "kendi" kelimesi anlamı pekiştiren bir yapıya sahiptir. Bu zamir çeşidinde "kendi" sözcüğü cümleden çıkarıldığı zaman cümlede anlam bozulması olmaz. Fakat dönüşlülük zamirleri yalnızca "ben", "sen", "o…" gibi öznelerle bir arada kullanılmaz. Yalnızca "kendi" sözcüğünü gördüğümüz cümleler de dönüşlülük zamiri içeriyor demektir. "Kendi hatalarının bedelini ödemelisin." Cümlesinde olduğu gibi herhangi bir özne ile birlikte kullanılmasa da bir ismin yerini almaktadır.

Dönüşlülük zamirleri aynı zamanda isim tamlamalarında tamlayan olarak da yer alabilirler. "Kendi partisinde şarkı söyledi." Cümlesinde partisi kelimesi "tamlanan", "kendi" dönüşlülük zamiri de tamlayan görevindedir. Bu zamir, cümle içerisinde kullanımına göre çeşitli ekler de alabilir.

Konunun daha iyi anlaşılması için dönüşlülük zamiri içeren cümleler incelenebilir.

DÖNÜŞLÜLÜK ZAMİRİ İLE İLGİLİ CÜMLELER