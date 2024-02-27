Dormansi Nedir? Bitkilerde Dormansi Nasıl Gerçekleşir?

Dormansi, bitkilerin hayatta kalması için önemlidir. Dormansi sayesinde bitkiler, olumsuz koşullara karşı korunabilir ve uygun koşullar geldiğinde büyümeye başlayabilirler. Bitki yetiştiricilerin yakından takip ettiği dormansi süreci bitkilerde dormansi nedir, nasıl gerçekleşir gibi konuları sıkça akıllara getirir. Bu konulara açıklık getirmek gerekir ise dormansi bitkilerde, tohumların ya da tomurcukların bir süre uyku durumunda olması ve uygun koşulların sağlanmasıyla aktif olması anlamına gelir.

Dormansi Nedir?

"Dormansi" kelimesi Türkçe'de "uyuma, dinlenme" gibi anlamlara gelir. Biyolojide ise "dormansi" terimi, bitkilerde, tohumların veya tomurcukların bir süre dinlenme veya uyku durumunda olması anlamına gelir. Bu durum, genellikle belirli koşulların sağlanması veya uygun bir zamanda filizlenme veya büyüme için daha elverişli bir ortamın oluşması beklenirken gerçekleşir.

Dormansi, tohumların çimlenme yeteneklerini korumalarını sağlar ve uygun koşullar sağlandığında çimlenmelerini tetikler. Aynı zamanda, bazı bitkilerde, soğuk kış aylarında veya kurak mevsimlerde olumsuz koşullardan korunmayı sağlayarak hayatta kalma şansını artırabilir.

Bitkilerde Dormansi Nasıl Gerçekleşir?

Dormansi, iç ve dış faktörlerin etkileşimiyle gerçekleşir. Bu aktörlerin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

İç faktörler:

Enzimler: Enzimler, dormansiyi kırmak için gerekli olan kimyasal reaksiyonları katalize eder.

Genetik: Dormansi, bitkinin genleri tarafından kontrol edilir.

Hormonlar: Bitki hormonları, dormansiyi başlatmak ve sona erdirmek için rol oynar.

Dış faktörler:

Sıcaklık: Düşük sıcaklıklar, birçok bitkinin tohumlarında ve tomurcuklarında dormansiyi başlatır. Düşük sıcaklıklardan sonra sıcaklıkların artması, dormansiyi kırabilir.

Işık: Işığın süresi ve yoğunluğu, dormansiyi etkileyebilir.

Su: Su eksikliği, dormansiyi başlatabilir. Yeterli su ise dormansiyi kırabilir.

Dormansi Türleri

Dormansi iki türe ayrılır. Bu türleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Primer Dormansi: Tohum olgunlaşması sırasında oluşan dormansi türüdür. Tohum uygun koşullara ekilse bile çimlenmez.

Sekonder Dormansi: Tohum çimlendikten sonra, çevresel faktörlerin etkisiyle oluşan dormansi türüdür.

Dormansi Kırılması

Dormansi, tohumların ve tomurcukların çimlenebilmesi ve büyümeye başlayabilmesi için kırılması gerekir. Dormansi kırılması, iç ve dış faktörlerin etkileşimiyle gerçekleşir.