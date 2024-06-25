Dört Elle Sarılmak Ne Demek? Dört Elle Sarılmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçede deyimler, anlam derinlikleri ve ifade güçleriyle dilimize zenginlik katmaktadır. "Dört elle sarılmak" da bu deyimlerden biridir ve bir işi ya da sorumluluğu büyük bir heves ve kararlılıkla ele almayı ifade eder. Bir işin üstesinden gelmek için gereken azmi ve özveriyi anlatırken kullandığımız dört elle sarılmak ne demek, dört elle sarılmak deyimin anlamı ve cümle içinde kullanımı nasıl olmaktadır?

Dört Elle Sarılmak Ne Demek?

"Dört elle sarılmak" deyimi, bir işi büyük bir azim ve istekle yapmayı, o işe tüm gücüyle ve kararlılığıyla sarılmayı ifade eder. Bu deyim, bir görevi ya da sorumluluğu büyük bir heves ve gayretle üstlenmeyi, ona odaklanmayı ve tüm enerjisini o işe vermeyi anlatır.

Dört Elle Sarılmak Deyiminin Anlamı

Bir işe ya da göreve tüm gücüyle ve azmiyle sarılmak.

Bir konuyu büyük bir istek ve kararlılıkla ele almak.

Bir işi yaparken tüm dikkatini ve enerjisini vermek.

Dört Elle Sarılmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Ahmet, yeni projesine dört elle sarıldı ve kısa sürede büyük başarılar elde etti.

Ahmet, yeni projesine büyük bir azim ve kararlılıkla odaklandı ve bu sayede kısa sürede önemli başarılar kazandı.

Sınavlara hazırlanan Ayşe, derslerine dört elle sarıldı ve sonunda istediği üniversiteyi kazandı.

Ayşe, sınavlara çalışırken tüm dikkatini ve enerjisini derslerine verdi ve sonuçta hedeflediği üniversiteye girdi.

Mehmet, ailesine daha iyi bir yaşam sunmak için işine dört elle sarılıyor.

Mehmet, ailesine daha iyi bir hayat sağlamak amacıyla işine büyük bir gayret ve özveriyle devam ediyor.

Yeni işe başlayan Elif, kendini kanıtlamak için görevlerine dört elle sarıldı.

Elif, yeni işinde başarılı olmak ve kendini göstermek için görevlerini büyük bir istek ve dikkatle yerine getiriyor.

Takım kaptanı, maçın kazanılması için oyunculara dört elle sarılmaları gerektiğini söyledi.

Takım kaptanı, maçın kazanılması için oyuncuların tüm güçleriyle ve kararlılıklarıyla oyuna odaklanmalarını istedi.