Dörtlük Eş Anlamlısı Nedir? Dörtlük Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçe kelime hazinesi bakımından birçok dilden çok daha zengin bir dildir. Eş anlamlı kelimeler bu zenginliğe katkı sağlayan unsurlardan biridir. Doğru dil bilgisi ve gelişmiş bir sözcük dağarcığı için eş anlamlı kelimeleri bilmek gereklidir. Eş anlamlı sözcükler öğrenilirken dörtlük eş anlamlısı nedir, dörtlük kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı gibi konular dikkat çekmektedir.

Dörtlük Eş Anlamlısı Nedir?

TDK sözlüklerine göre dörtlük, dört dizeden oluşmuş şiir anlamına gelen bir kelimedir. Yine TDK sözlüklerine baktığımız zaman dörtlük kelimesinin eş anlamlısının iki adet olduğunu görmekteyiz. 'Rubai' ve 'kıta' sözcükleri dörtlük kelimesinin eş anlamlılarıdır. Rubai ve kıta Arapça kökenli kelimelerdir, her ikisi de tıpkı dörtlük gibi 'dört dizeden oluşan şiir bölümü' anlamına gelir.

Dörtlük Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük Ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı sözcükleri cümle içinde kullanarak örneklendirme yapmak, akılda kalıcı olması için yararlı yöntemlerden biridir. Dörtlük kelimesinin eş anlamlılarının cümle içinde kullanım örnekleri;