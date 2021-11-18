Doruk Eş Anlamlısı Nedir Doruk Kelimesinin Eş Anlamlısı

Doruk kelimesi Türkçe kökenli bir sözcük olup Eski Türkçeden günümüze taşınan nadir sözcüklerden biridir. Araştırmalara göre doruk kelimesinin tarihte görüldüğü ilk kaynak 1300 yılına ait Codex Cumanicus'tur. Eski Türkçede toğur kelimesi kaldırmak yükseltmek anlamına gelirken Orta Türkçede toruğ/toruk dağ zirvesi, yüksek şey anlamı taşımaktadır. Peki, doruk kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte doruk eş anlamlısı…

Doruk ne demek? Türk Dil Kurumu'na Göre Doruk Tanımı

Türk Dil Kurumu'na göre doruk kelimesinin biri gerçek ikisi mecaz olmak üzere üç anlamı vardır. Sözlüğü açtığımızda doruk kelimesinin karşılığı olarak karşımıza dağ, ağaç vb. yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri anlamı çıkar. İkinci olarak en üstün başarı düzeyi anlamı yer almaktadır ve bu anlam mecaz anlamlardan ilkidir. Doruk kelimesinin son anlamı da yine mecaz anlam olan heyecan, sevinç, coşku vb. duygularda ulaşılan en üst nokta anlamıdır.

Doruk Eş Anlamlısı

Doruk kelimesi Türkçe kökenli olsa da dilimize farklı dillerden geçmiş ve bizlerin de günlük hayatta hala kullandığı eş anlamlıları vardır. Doruk eş anlamlısı denilince akla ilk gelen kelime zirvedir. Zirve kelimesi Arapça drw/dry kökünden gelen dirwa yani her şeyin üst ve yüksek kısmı, özellikle deve hörgücü sözcüğünden alıntılanmıştır. Zirvenin kayıtlara geçmiş ve kullanıldığı tarihteki ilk kaynak Daî'nin 1647 tarihli Nevhatü'l-Uşşak'ıdır ve "şems-i sema geh zirveden hazize, geh hazizden zirveye çıkar" şeklinde geçmektedir. Doruğun eş anlamlısı olarak geçen ikinci sözcük ise şahika sözcüğüdür. Bu sözcük de zirve gibi Arapçadan dilimize geçmiştir. Arapça şhk kökünden gelen şahik yüksek, nefes kesen anlamı taşımaktadır. Doruk kelimesinin eş anlamlısı olarak şahika kelimesinin yazılı görüldüğü ilk kaynak Şemseddin Sami'nin 1900 yılına ai Kamus-ı Türki'dir.