Dost kelimesi, somut ve soyut olarak pek çok alanda kullanılıyor. Bu nedenle de dostun anlamının yanı sıra Dost eş anlamlısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu noktada eş / zıt anlamlı kelimeler sözlüğü ve TDK yardıma koşuyor. Türk dilindeki kelimelere göre Dost zıt anlamlısı nedir? İşte, Dostun zıt anlamlısı olan sözcük...

DOST KELİMESİ ZIT ANLAMLISI

Dost kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : düşman, hasım

DOST NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Dost kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dost, Farsça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre, dost kelimesi anlamı şu şekildedir:

Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse, düşman karşıtı

- Erkek veya kadının evlilik dışı ilişki kurduğu kimse, zamazingo

- Sahibine sevgi gösteren hayvan

- Bir şeye aşırı ilgi duyan, koruyan kimse

- İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan

DOST KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ben giderim adım kalır / Dostlar beni hatırlasın

- Bir dostu vardı, belalı, çapkın bir delikanlı.

- Köpek insan dostudur.

- Kitap dostu.

- Yüzleri tatlı, dilleri tatlı, dost insanlardı bunlar.

DOST KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- dost acı söyler

- dosta düşmana karşı

- dost ağlatır, düşman güldürür

- dost başa, düşman ayağa bakar

- dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur

- dost dostun ayıbını yüzüne söyler

- dost dostun eyerlenmiş atıdır

- dost edinmek (veya kazanmak)

DOST KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

dost canlısı, dost düşman, dost kazığı, eş dost, kadim dost, yakın dost, zendost, aile dostu, baba dostu, can dostu, iyi gün dostu, kara gün dostu