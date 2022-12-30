Dostluğun pekişmesine katkıda bulunmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı

İmzalanan protokolle; iki üniversitenin uygulayıcı, araştırmacı ve öğrencileri arasından güçlü bağlar oluşturulması hedefleniyor. Böylece, birlikte yürütülen ortak araştırmaların sonuçları ortak yayınlara dönüştürülürken iki üniversite arasında tecrübe aktarımı da sağlanacak. Prof. Dr. Mustafa Kurt: "Dünyanın pek çok ülkesinden farklı kurumlarla imzaladığımız iş birliği protokolleri ile araştırmacılarımız ve öğrencilerimizi dünya ile bütünleştirirken; farklı külttürler ve bilimsel birikimlere sahip kurumlarla birlikte, sahip olduğumuz bilimsel birikimi insanlığın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Prof. Dr. Masoud E. Alragig de, "İmzaladığımız protokole hemen işlerlik kazandırarak YDÜ ile her konuda işbirlikleri geliştirmek istiyoruz. Ziyaretle, bu etkileyici başarıları yerinde görme şansına eriştik. Özellikle tıp ve mühendislik alanlarında YDÜ ile önemli işbirlikleri geliştirebileceğimize inanıyoruz. Öğrenci ve öğretim üyeleri değişim programları da iki kuruma güç katacak" diye konuştu.