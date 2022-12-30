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Giriş Tarihi: 30.12.2022 14:13 Son Güncelleme: 30.12.2022 14:20

Dostluğun pekişmesine katkıda bulunmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı

Libya ve KKTC’nin iki üniversitesi dostluğun pekişmesine katkıda bulunmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Sebha Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Masoud E. Alragig’in imzalarıyla yürürlüğe giren protokol ile iki üniversite arasında akademik çalışmalar ve araştırmalarda iş birliği yapılacak. Üniversiteler arasında geliştirilen iş birliklerinin kültürel zenginleşmeye, bilimsel ilerlemeye ve ülkeler arasındaki dostluğun pekişmesine önemli katkılar yaptığına vurgu yapılan protokol; ortak bilimsel çalışmalar, küresel halk eğitimi ve kültürel iş birliği konularını kapsıyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Dostluğun pekişmesine katkıda bulunmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı

İmzalanan protokolle; iki üniversitenin uygulayıcı, araştırmacı ve öğrencileri arasından güçlü bağlar oluşturulması hedefleniyor. Böylece, birlikte yürütülen ortak araştırmaların sonuçları ortak yayınlara dönüştürülürken iki üniversite arasında tecrübe aktarımı da sağlanacak. Prof. Dr. Mustafa Kurt: "Dünyanın pek çok ülkesinden farklı kurumlarla imzaladığımız iş birliği protokolleri ile araştırmacılarımız ve öğrencilerimizi dünya ile bütünleştirirken; farklı külttürler ve bilimsel birikimlere sahip kurumlarla birlikte, sahip olduğumuz bilimsel birikimi insanlığın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Prof. Dr. Masoud E. Alragig de, "İmzaladığımız protokole hemen işlerlik kazandırarak YDÜ ile her konuda işbirlikleri geliştirmek istiyoruz. Ziyaretle, bu etkileyici başarıları yerinde görme şansına eriştik. Özellikle tıp ve mühendislik alanlarında YDÜ ile önemli işbirlikleri geliştirebileceğimize inanıyoruz. Öğrenci ve öğretim üyeleri değişim programları da iki kuruma güç katacak" diye konuştu.

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Dostluğun pekişmesine katkıda bulunmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı
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