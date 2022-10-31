Dostluk ile İlgili Atasözleri – Arkadaşlık ve Dostluk ile İlgili Atasözleri ve Deyimler ile Anlamları

Dostluk ile ilgili atasözleri her yaştan insanın öğrenmesi gereken atasözleridir. İnsanın her yaşta dosta, arkadaşa ihtiyacı olabileceği gibi atasözleri tarafından verilecek nasihatlere de ihtiyacı vardır. Dostluk ve arkadaşlık ile ilgili atasözleri içinde en çok karşımıza çıkan, en çok bilinen atasözlerine bu yazımızda sizin için yer vereceğiz. Dostluk ile ilgili atasözleri ve deyimler öğrenmeye ve anlamlarını keşfetmeye hazırsanız, işte dostluk ile ilgili atasözleri ve merak edilen detaylar…

Dostluk ile İlgili Atasözleri

Günümüzde insan ilişkilerinde en önemli kavramlardan biri de dostluk ve arkadaşlık kavramlarıdır. Atalarımızın zamanından beri hayatımızın içinde yer alan dostluk ve arkadaşlıkla ilgili atasözlerinden öğrenmemiz gereken hayat dersleri olduğunu unutmamamız gerek. Dostluk ve arkadaşlık ile ilgili atasözleri listesi ise şöyledir;

Bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim: İnsanların dostlarının iyi veya kötü olması onlar hakkında da bilgi vermektedir.

Dost başa düşman ayağa bakar: Dostlarınız sizin her zaman gururlanmanızı isterken düşmanlarınız ayağınızın kaymasını isterler.

Karga ile dost olanın yeri çöplüktür: İnsan dostunu seçerken iyi ya da kötü olmasına dikkat etmelidir çünkü insanın dostu statüsünü etkiler.

Dost acı söyler: Dostlarımız, gerçeğin canımızı yakacağını bilseler de bize gerçekleri söylemekten çekinmezler.

Dostun bin ise azdır, düşmanın bir ise çoktur: Ne kadar çok dostumuz olsa da bir tane düşmanımız olması bile çok olacaktır.

Herkesle dost olanın dostu olmaz: Dostluk ve arkadaşlık kavramları özeldir. Herkese aynı samimiyeti verirseniz insanlarda güven yaratamazsınız.

Dostluk para ile alınıp satılmaz: Dostluk kalpten gelen bir duygudur para ile satın alınmaz.

Dostun attığı taş baş yarmaz: İnsanın dostunun onun için söyledikleri ya da ona yaptığı uyarılar diğer insanların yaptıkları gibi acı vermez ya da kötü hissettirmez.

Dostlukla İlgili Atasözleri ve Deyimler

Atasözleri olduğu kadar dostluk ile ilgili deyimler de karşımıza çıkabilmek. Dilimizde etkin şekilde kullanılan kalıplar olan deyimler her konuda olduğu gibi dostluk konusunda da karşımıza çıkar. Dostluk ile ilgili karşılaşacağınız deyimler şöyledir;