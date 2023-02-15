Dragoman Nedir? Dragoman Ne İş Yapar, Kelimenin Kökeni ve Türkçe Anlamı Ne?

Günlük konuşmalarda bazı kelimeler ilk defa duyulabilir. Bu noktada dragoman gibi yeni duyulan sözcüklerin anlamları merak edilir. Dragoman nedir, dragoman ne iş yapar, kelimenin kökeni ve Türkçe anlamı ne gibi sorular kafalarda oluşabilir. Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık ve yazımızın içerisinde topladık.

Dragoman Nedir?

Dragoman kelimesi, Osmanlı zamanında kullanılan kelimelerden biridir. Dragoman kelimesinin kökeni Fransızcadır. Fransızca "dragoman" sözcüğünden dilimize aktarılmıştır. Dragoman ne demek sorusunun yanıtı ise tercümandır. Türk Dil Kurumunda dragoman kelimesinin Türkçesi ne sorusunun cevabı mevcuttur. Buna göre dragoman sözcüğünün Türkçe karşılığı "çevirmen" olarak karşımıza çıkmaktadır. Resmi görüşme veya toplantılarda taraflara eşlik eden, bir yazıyı ya da sözlü iletişimi bir dilden başka bir dile çeviren kişiler çevirmen olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde çevirmen sözcüğü, bir işverenin sözcüsü olan kişiler için de kullanılmaktadır.

Dragoman Ne İş Yapar?

Osmanlı Döneminde genellikle Ermeni, Rum, Yahudi gibi azınlık topluluklarından meydana gelen, yabancı dil bilen, devletlerarası ilişkilerde görev yapan dış işleri memurlarına dragoman denilmektedir. Osmanlı zamanında dragoman diye anılan kişiler, günümüzdeki ismiyle tercümanlık görevini yapmışlardır. Osmanlı döneminde Dragoman kelimesi, Tanzimat dönemine kadar yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Ayrıca dragoman, Osmanlı imparatorluğunun yabancı firmalarla yaptığı ticaret anlaşmalarına aracı olan kişi olarak da bilinmektedir.