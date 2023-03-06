Drenaj Nedir? İnşaatta Drenaj Yapmak Ne Demek ve Ne İşe Yarar?

İnşaat ve tarımda ortak kullanılan terimler vardır. Bu terimlerden biri de drenajdır. Drenaj nedir, sorusuna su yalıtım uygulamasıdır yanıtını verebiliriz. Drenaj ne demek, dediğimizde hem bina yalıtımları hem de bitki ve toprakta su tahliyesi işlemi olduğunu öğreniriz. Bitkide ve toprakta Drenaj yapmak ne demek, sorusuna köklere yakın fazla suyun toprakta yeteri kadarı kaldıktan sonra geri kalanının tahliye edilmesi yanıtını verebiliriz. Peki, ne işe yarar, yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Drenaj Nedir?

Drenaj ya da akaçlama, herhangi bir yerdeki suyun doğal veya yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik yapılan çalışmalardır. İnşaat, madencilik ve tarım sektöründe uygulamaları mevcuttur. Birçok meslekte drenaj terimi kullanılır. Bunlar;

İnşaat sektöründe, Yol inşaatı çalışmalarında zeminde suyun bulunması birçok olumsuz sonucu beraberinde getirir. Kışın oluşabilecek don etkisi sonucunda zemin içine sıkışmış su, donduktan sonra hacim değiştirerek yol üst ve alt yapısına zarar verebilmektedir. Ayrıca kil gibi su ile karşılaştığında fiziksel değişim gösteren malzemelerin varlığı yol üst ve alt yapısına ciddi zararlar verir. Zemin taneleri arasına dolan su, boşluk suyu basıncının doğmasına da neden olabilir. Bu tip etkileri ortadan kaldırmak için inşası yapılacak araziden suyun uzaklaştırılması gerekmektedir.

Peyzaj mimarlığı sektöründe, Peyzaj mimarlığında drenaj tasarım ve planlamanın etkili olabilmesi içi önemli yer teşkil etmektedir. Geleceğin yaşam çevresini planlarken topoğrafya, yapısal ve bitkisel peyzaj, mikro, makro iklimlerin ve yeşil dokunun oluşumu sırasında su ile oluşabilecek etkileri, zararları en aza indirmede, kontrol sağlamada, verimli ve ekonomik alanların sürdürülebilirliğinin oluşturulmasında drenaj yapılması peyzaj mühendisliğinde önemli bir konudur. Arazi kotlarının belirlenmesi, gerektiğinde eş yükselti eğrilerinin yeniden düzenlenmesi, sistem detayları, arazi kesitleri, elevasyonlar gibi doğal yollar sonucu drenaj için uygun eğimlerin oluşturulması, doğal zeminlerde drenaj probleminin giderilmesidir.

Madencilik sektöründe, Madencilikte de su, ocaklar için büyük problem teşkil etmektedir. Açık ve yer altı maden ocaklarında üretimin sürekliliği, verimlilik, ekonomi ve emniyet gibi etkenlerden dolayı drenaj yapılması gereksinimi doğmuştur.

Tarım sektöründe, Tarımsal drenaj ise toprağın üretkenliğini arttırmak amacıyla fazla suyun, kontrollü olarak arazi dışarısına atılması işlemidir. Doğal drenajın bozuk olduğu yerlerde sulama yöntemlerinden taşırma ve uzun tava düşünülemez.

İnşaatta Drenaj Yapmak Ne Demek ve Ne İşe Yarar?

Drenaj çalışması, yapı ve binaların en temel su yalıtım uygulamalarından biridir. Bina çevresindeki suyun toplanarak, yapıya ulaşmadan tahliye edilmesi de denilebilir. Drenaj çalışması hem bina sağlığı için hem de dayanıklılık için oldukça önemli bir işlemdir. Kar, yağmur suyu, toprak altında biriken su gibi birçok farklı şekilde binaların iç ve dış cephelerine zarar verebilen durumlardan binalarınızı korunmak için gerekli fizibilite çalışması yapılarak, gerekli malzemeler tedarik edilmeli ve drenaj uygulamaları gerçekleştirilmelidir. Yapılan drenaj uygulamalarında, dış duvarlardan temele sızan sular ya da yeraltı suları bina ve altyapı elemanlarına zarar vermemesi için özel bir borulama ve filtre sistemi ile toplanır, gerekli eğimin sağlanması ile binadan uzaklaştırılır.

Yapı ve binaların sudan etkilenmemesi için yapılan drenaj işlemlerinde, konfor ve sağlamlık düzeyi artırılması amaçlanır. Drenaj çeşidinin seçilme işlemi konutların konumları ve çevre sınırları temel alınarak gerçekleştirilir. Drenaj hizmetleri yapısal olarak İç Drenaj ve Dış Drenaj şeklinde ikiye ayrılır.