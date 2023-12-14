Drink 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Drink Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

Drink fiili İngilizce'de en fazla kullanılan ve günlük hayatta ihtiyaç duyulan fiillerden bir tanesidir. Bu nedenle drink fiilinin diğer hallerini görmek ve örnekler içerisinde kullanımını anlamak konuyu pekiştirmek için önem taşımaktadır. İngilizce öğrenmek isteyen biri drink 2. ve 3. hali ile örnek cümleler okuduktan sonra drink fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur konularına da dikkatle bakmalıdır.

Drink 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler

Drink, İngilizce'de birinci, ikinci ve üçüncü hali de birbirinden farklı olan ender fiillerden bir tanesidir. Bu nedene Drink fiilinin tüm hallerini örneklendirmek konuyu daha iyi özümsemeyi sağlayacaktır.

Fiilin ikinci ve üçüncü hali ile ilgili olan örnek cümleler aşağıda yer almaktadır.

2. Hali (drank):

Dün akşam yemekte bir şişe su içti. (He drank a bottle of water at dinner last night.

Sinemada kocaman bir soda içti. (He drank a large soda at the cinema.)

3. Hali (drunk):

Sabah kahvesini çoktan içilmiş buldu. (She found the morning coffee already drunk.)

Şoför şarhoş olduğu için arabayla gitmek yerine taksi kullanmayı tercih etti. (The driver chose to use a taxi instead of driving because he was drunk.)

Drink Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir?

İçmek anlamına gelen drink fiilinin ikinci ve üçüncü halleri birbirinden farklıdır. Drink fiilinin ikinci hali drank, üçüncü hali ise drunk olarak yazılmaktadır. Drank içti anlamına gelirken drunk daha çok içilmiş anlamını taşımaktadır.

Drink Nasıl Okunur?

Drink kelimesi İngilizce'de yazıldığı gibi okunmaktadır. "dr" kısmı "d" sesiyle başlar ardından "ink" kısmı kısa bir şekilde telaffuz edilir.