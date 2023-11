Drive 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Drive Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

Drive 2. ve 3. hali ile örnek cümleler kurabilmek için düzensiz fiiller konusunu doğru öğrenmek ve pekiştirmek gereklidir. Diğer fiillerde olduğu gibi drive fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur doğru öğrenmek, konuyu kavramak açısından oldukça önemlidir.

Tıpkı kendi dilimiz Türkçede olduğu gibi İngilizcede de fiiller çekimlendiği zaman farklı olarak yazılıp okunmaktadır. Düzensiz fiillerde bahsi geçen çekim alması nedeniyle değişime uğrayan fiilleri kapsamaktadır. Drive fiili Türkçede 'araba sürmek/kullanmak' anlamına gelmektedir. Bu fiile çeşitli zaman çekimi geldiği zaman fiil yalın halinden çıkmakta, ikinci ve üçüncü halleri meydana gelmektedir. Drive fiilinin ikinci ve üçüncü hali ise şöyledir;

Drove = 2. hali (dırov olarak okunur)

Driven = 3.hali (dırıvın olarak okunur)

Cümle içinde drive fiilinin ikinci ve üçüncü hallerinin bazı örneklerini şöyle sıralayabiliriz;

My father drove a very nice car. (Babam çok güzel araba sürüyor.)

I drove a truck for the first time ever. (Hayatımda ilk kez kamyon sürdüm.)

I wish you a nice and safe driven.(Güzel ve güvenli bri sürüş dilerim.)

My mother drove all kinds of vehicles when she was very young. (Annem çok gençken her türlü araç kullanmış.)