DSÜ dünyanın en iyileri arasında

Dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan İngiltere merkezli Times Higher Education (THE) 12 Ekim 2022'de dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı. 5 kategoride 13 performans göstergesinin ele alındığı sıralamada 104 ülkeden bin 799 üniversite yer aldı. Birinci sırada Oxford Üniversitesi'nin yer aldığı sıralamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) en büyük devlet üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 501- 600 bandındaki yerini korudu. 1979'da Gazimağusa'da kurulan DAÜ'de 106 farklı ülkeden 16 bin öğrenci eğitim alıyor. DAÜ, THE'nın uluslararası öğrenci yüzdelikleri en yüksek olan ilk 200 üniversite listesinde de yer alıyor. DAÜ, dünya genelinde en yüksek uluslararası öğrenci yüzdeliklerine sahip 200 üniversite arasından yüzde 76.2'lik bir oranla 4'üncü sırada.DAÜ, 3 bin dönüm arazinin üzerine yayılmış eğitim binaları ve laboratuvarlarıyla, kapalı ve açık spor salonları ve kültür faaliyetleriyle, eşine az rastlanan kampüs üniversitelerinden biri. DAÜ'de YÖK onaylı 115 önlisans ve lisans, 101 yüksek lisans ve doktora programı bulunuyor. Uluslararası akreditasyon, denklik ve üyelikler vizyonunun bir parçası olan DAÜ, tüm akademik ve yönetsel birimlerinde bu doğrultuda başarılar elde etti. 50'nin üzerinde programı 13 farklı uluslararası akreditasyon kurumu tarafından akredite edildi. Ayrıca, 5 program da şu an aktif olarak akreditasyon sürecine başladı. Bunlara ek olarak DAÜ'nün 45'in üzerinde farklı uluslararası kuruluşa üyeliği bulunuyor.