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Giriş Tarihi: 10.5.2023 12:13 Son Güncelleme: 10.5.2023 12:13

Dubai Gezilecek Yerler - Dubai’de Nerelere Gidilir, Gezmek İçin Kaç Gün Yeterli?

Dubai de gezilecek yerler denildiğinde karşınıza çok enteresan yerler çıkar. Dubai gezilecek yerler doğa harikası alanlar olabileceği gibi muhteşem yapıtlar da olabilir. Dubaide nereye gidilir gibi küçük bir araştırma ile birçok alternatif karşınıza çıkacaktır. Dubai'in en güzel mekanları, görsel olarak da sizleri tatmin edecektir. Dubai'de gezilecek doğal yerler ve Dubai kaç günde gezilir gibi merak edilen soruları sizler için araştırdık.

Dubai Gezilecek Yerler - Dubai’de Nerelere Gidilir, Gezmek İçin Kaç Gün Yeterli?

Dubai de gezilecek yerler denildiğinde akla gelenlerin başında devasa yapıtlar gelir. Dubai gezilecek yerler doğal ve yapay alanlar olarak iki sınıfta incelenebilir. Dubaide nereye gidilir araştırması için bu ülkenin gezi rehberlerinden yararlanabilirsiniz. Bu rehberlerde Dubai'in en güzel mekanları da karşınıza çıkacaktır. Dubai'de gezilecek doğal yerler sizleri tatmin eder niteliktedir. Dubai kaç günde gezilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Dubai Gezilecek Yerler?

Dubai, petrolden elde ettiği gelirden kaynaklı olarak hızlı şekilde büyümüş ve gelişmiş bir şehirdir. Turizm alanına yönelik yapılan yatırımlarla ülkedeki modern yapılar ön plana çıkmıştır. Dünyaca ünlü alışveriş merkezleri, devasa gökdelenler, eğlence parkları, yapay adalar, Dubai denildiğinde akla gelen gezilecek yerlerdir. Dünyaca ünlü çok sayıda festival, sportif ve kültür aktiviteleri de bu ülkede düzenlenir. Tüm bunlar ülkeyi dünyada bir cazibe merkezi haline getirmektedir.

Dubai Kaç Günde Gezilir?

Dubai'yi gezmek için 1 haftalık süre ayırmanızı tavsiye ediyoruz. Bu süre içerisinde birbirinden ilginç doğal ve yapay eserleri gezip dolaşma fırsatı bulabilirsiniz. Ülkede bulunduğunuz süre içerisinde aşağıdaki gezilecek yerleri mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.

  • Burj Khalifa
  • Palmiye Adaları
  • Çöl safarisi
  • El Fahidi Hisarı
  • Atlantis Hotel
  • Madinat Jumeirah
  • Dubai Çeşmesi
  • Dubai Mall
  • Mucize Bahçesi
  • Baharatçılar Çarşısı
  • Altıncılar Çarşısı
  • İbn Battuta Mall
  • Palm Jumeirah
  • Jumeirah Camii
  • Global Village
  • Burj Al Arab
  • Saeed Al Maktoum House
  • La Mer Dubai

Yukarıda sayılan gezilecek yerlerin bir kısmı alışveriş niteliğinde ziyaret edilebilir. Buradan sevdiklerinize hediyeler alabilirsiniz. Bir kısmı ise dünyada emsalini göremeyeceğiniz gökdelen, doğal ya da yapay inşa edilmiş güzelliklerdir.

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Dubai Gezilecek Yerler - Dubai’de Nerelere Gidilir, Gezmek İçin Kaç Gün Yeterli?
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