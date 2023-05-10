Dubai Gezilecek Yerler - Dubai’de Nerelere Gidilir, Gezmek İçin Kaç Gün Yeterli?

Dubai de gezilecek yerler denildiğinde akla gelenlerin başında devasa yapıtlar gelir. Dubai gezilecek yerler doğal ve yapay alanlar olarak iki sınıfta incelenebilir. Dubaide nereye gidilir araştırması için bu ülkenin gezi rehberlerinden yararlanabilirsiniz. Bu rehberlerde Dubai'in en güzel mekanları da karşınıza çıkacaktır. Dubai'de gezilecek doğal yerler sizleri tatmin eder niteliktedir. Dubai kaç günde gezilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Dubai Gezilecek Yerler?

Dubai, petrolden elde ettiği gelirden kaynaklı olarak hızlı şekilde büyümüş ve gelişmiş bir şehirdir. Turizm alanına yönelik yapılan yatırımlarla ülkedeki modern yapılar ön plana çıkmıştır. Dünyaca ünlü alışveriş merkezleri, devasa gökdelenler, eğlence parkları, yapay adalar, Dubai denildiğinde akla gelen gezilecek yerlerdir. Dünyaca ünlü çok sayıda festival, sportif ve kültür aktiviteleri de bu ülkede düzenlenir. Tüm bunlar ülkeyi dünyada bir cazibe merkezi haline getirmektedir.

Dubai Kaç Günde Gezilir?

Dubai'yi gezmek için 1 haftalık süre ayırmanızı tavsiye ediyoruz. Bu süre içerisinde birbirinden ilginç doğal ve yapay eserleri gezip dolaşma fırsatı bulabilirsiniz. Ülkede bulunduğunuz süre içerisinde aşağıdaki gezilecek yerleri mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.

Burj Khalifa

Palmiye Adaları

Çöl safarisi

El Fahidi Hisarı

Atlantis Hotel

Madinat Jumeirah

Dubai Çeşmesi

Dubai Mall

Mucize Bahçesi

Baharatçılar Çarşısı

Altıncılar Çarşısı

İbn Battuta Mall

Palm Jumeirah

Jumeirah Camii

Global Village

Burj Al Arab

Saeed Al Maktoum House

La Mer Dubai

Yukarıda sayılan gezilecek yerlerin bir kısmı alışveriş niteliğinde ziyaret edilebilir. Buradan sevdiklerinize hediyeler alabilirsiniz. Bir kısmı ise dünyada emsalini göremeyeceğiniz gökdelen, doğal ya da yapay inşa edilmiş güzelliklerdir.