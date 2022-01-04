Dubai Hangi Kıtada? Dubai Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Petrol bakımından zengin bir ülke olan Dubai kozmopolit bir metropol kenti olarak görülmektedir. Dünya çapında taşımacılık merkezlerinden biri olarak da kabul edilen Dubai turist bakımından da zengin kapasiteye sahiptir. Peki, Dubai hangi yarım kürededir? İşte, Dubai'nin nerede olduğuna dair tüm detaylar...

Dubai hangi kıtada?

Dubai Asya Kıtası üzerinde yer almaktadır. Birleşik Arap Emrilikleri olarak bilinen 7 emirlikten biri olan Dubai, Orta Doğu'da Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda bulunan Umman ve Suudi Arabistan'la komşu ülkelerden biridir.

Dubai dünya'nın hangi bölgesinde?

Dubai Orta Doğu olarak bilinen bölgede Asya Kıtası'nın Basra Körfezi'ne kıyısı olan bölgede yer almaktadır. Dubai'nin komşuları Arabistan, Umman ve Katar'dır.

Dubai hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Birleşik Arap Emirlikleri içerisinde yer alan Dubai Asya kıtasında yer alan ülkelerden biridir. Ülkenin Basa Körfezi'ne kıyısı bulunmaktadır.

Dubai hangi yarım kürede yer alır?

Dubai Kuzey yarım kürede yer alan ülkelerden biridir. Ülke, arkasında bulunan Arap Çölü ile birleşiktir. Konumu itibari ile 42 dereceye kadar sıcaklık görülen ülkede sıcak çöliklimi yaşanmaktadır.