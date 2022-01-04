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Giriş Tarihi: 4.1.2022 13:43 Son Güncelleme: 4.1.2022 13:43

Dubai Hangi Kıtada? Dubai Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Dubai Hangi Kıtada? Dubai Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

1969 yılında petrol bulunana kadar Dubai liman kasabalarından biriydi. 1971 yılı ile Dubai'nin de içinde olduğu bazı emirliklerin birleşmesi ile Birleşik Arap Emirlikleri kuruldu. Özellikle mimari açıdan yapmış olduğu eserlerle dünyada dikkatleri üzerine çeken Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de en yüksek nüfusuna sahip ülkesidir. Peki, Dubai hangi kıtadadır? Dubai Dünya'nın hangi bölgesinde yer almaktadır.

Petrol bakımından zengin bir ülke olan Dubai kozmopolit bir metropol kenti olarak görülmektedir. Dünya çapında taşımacılık merkezlerinden biri olarak da kabul edilen Dubai turist bakımından da zengin kapasiteye sahiptir. Peki, Dubai hangi yarım kürededir? İşte, Dubai'nin nerede olduğuna dair tüm detaylar...

Dubai hangi kıtada?

Dubai Asya Kıtası üzerinde yer almaktadır. Birleşik Arap Emrilikleri olarak bilinen 7 emirlikten biri olan Dubai, Orta Doğu'da Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda bulunan Umman ve Suudi Arabistan'la komşu ülkelerden biridir.

Dubai dünya'nın hangi bölgesinde?

Dubai Orta Doğu olarak bilinen bölgede Asya Kıtası'nın Basra Körfezi'ne kıyısı olan bölgede yer almaktadır. Dubai'nin komşuları Arabistan, Umman ve Katar'dır.

Dubai hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Birleşik Arap Emirlikleri içerisinde yer alan Dubai Asya kıtasında yer alan ülkelerden biridir. Ülkenin Basa Körfezi'ne kıyısı bulunmaktadır.

Dubai hangi yarım kürede yer alır?

Dubai Kuzey yarım kürede yer alan ülkelerden biridir. Ülke, arkasında bulunan Arap Çölü ile birleşiktir. Konumu itibari ile 42 dereceye kadar sıcaklık görülen ülkede sıcak çöliklimi yaşanmaktadır.

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Dubai Hangi Kıtada? Dubai Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?
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