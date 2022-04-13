Dubai Para Birimi Nedir? Dubai Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 emirliklerinden birisidir. Arap topraklarının ve dahi dünya genelinin en büyük ekonomilerinden birisine sahip olan bu emirlikler dünyanın birçok yerine petrol, mücevherat ve altın başta olmak üzere oldukça getirisi yüksek mallar ihraç etmektedir. Hal böyleyken Dubai para birimi oldukça ilgi çeken para birimlerinden birisidir. Peki, Dubai para birimi sembolü nedir? İşte detaylar...

Dubai Para Birimi Nedir?

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan yedi emirlikten birisidir ve bu sebeple Dubai'de kullanılan resmi para birimi Birleşik Arap Emirliği Dirhemidir.

BAE Dirhemi değerli bir para birimidir ki zaten Dubai zenginliğin ve ihtişamın simgelerinden birisi haline gelmiştir. Birleşik Arap Emirliği Dirhemine ait 'fils' adı verilen 1, 5, 10, 25, 50 fils olmak üzere 5 madeni para ve 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 Dirhem olmak üzere 8 adet banknot para vardır.

Dubai Para Birimi Kaç TL'dir?

Ülkemizdeki seyahat severlerin sıkça tercih ettiği yerlerden birisi olan Dubai ile olan ihracat ithalat ilişkisi olması, aynı zamanda Dubaili vatandaşların alışveriş ve tatil için en sık tercih ettiği ülkelerden birisinin Türkiye olması sebebiyle Dubai para birimi kaç TL'dir sorusu akıllara gelmektedir. 1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi yaklaşık olarak 3.98 Türk Lirasına tekabül eder.

Dubai Para Birimi Sembolü Nedir?

Dubai para birimi yani Birleşik Arap Emirlikleri Dirheminin uluslararası para kodu AED şeklindedir. Sembolü ise د.إ şeklindedir.