Dubai’de Saat Kaç? Türkiye BAE Saat Farkı İle Dubai’de Şu An Saat Kaç?

Dubai'de saat kaç sorusu, elbette hem BAE'yi hem de çöl üzerine kurulmuş bir rüya şehri olan Dubai'yi merak edenler açısından dikkate değer bir konudur. Gökdelenleri, ihtişamlı yapıları, caddelerdeki lüks arabaları, konforlu adaları ve hayal bile edilemeyecek lüks yaşantısıyla Dubai'yi ziyarete gidecek olan kişiler, Türkiye ile Dubai arasındaki saat farkını bilmek zorundadırlar. Dubai; BAE Emirlikleri'nden biri olduğu için diğer Emirlikler arasında herhangi bir saat farkı bulunmamaktadır çünkü BAE'nin yerel saati tektir. Türkiye ile Dubai arasındaki saat farkı 2 saattir. Türkiye Dubai'den 1 saat geridedir. Dubai ve BAE, Türkiye'den 1 saat daha öndedir. Bu saat farkını bilmek, iki ülke arasındaki ziyaretleri daha verimli kılmaya yardımcı olacaktır. Dilerseniz, Dubai'de saat kaç? Ve Türkiye BAE saat farkı ile Dubai'de şu an saat kaç? Cevaplarına birlikte bakalım...

Dubai'de Saat Kaç?

Orta Doğu'da Arap Yarımadası'nda yer alan BAE'nin Emirlikleri'nden biri olan Dubai misafirperverliği ve lüksiyatı sayesinde çok fazla insan tarafından görülmek istenen bir yerdir. Dünya üzerinde her ülkenin meridyenler arası mesafeye bağlı saat farklılıkları bulunmaktadır. Dubai ile Türkiye arasındaki saat farkı ise 1 saattir. Dubai Türkiye'den 1 saat daha ileridedir.

Dubai Türkiye Saat Farkı

Dubai ile Türkiye arasında 1 saatlik saat farkı bulunmaktadır. Meridyenler arası mesafeden doğan bu saat farkı, BAE'ye ziyarette bulunacak kişiler için çok zorlayıcı olmayacaktır. Harita üzerinde Türkiye'nin Güney yönünde yer alan Dubai'de saat 12:00 iken Türkiye'de saat 13:00 olacaktır.

Dubai Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Dubai ile Türkiye arasındaki saat farkı 1'dir. Türkiye'ye göre daha Güney Doğu'da konumlanmış olan Dubai, Türkiye'ye göre 1 saat ileridedir. Güneş önce BAE-Dubai üzerine, hemen ardından ise Türkiye üzerine doğmaktadır.