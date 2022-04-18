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Giriş Tarihi: 18.4.2022 16:53 Son Güncelleme: 18.4.2022 16:53

Dubai’de Saat Kaç? Türkiye BAE Saat Farkı İle Dubai’de Şu An Saat Kaç?

Dubai’de Saat Kaç? Türkiye BAE Saat Farkı İle Dubai’de Şu An Saat Kaç?

BAE’nin gözde Emirliği ve şehri olan Dubai’de; Dünya’nın en büyük binası olan Burj Khalifa’yı, beyaz rengi ile Ortaçağ’dan kalma olan Jumeriah Camii’ni, Palmiye Adaları’nı ve de müze haline getirilen geleneksel Dubai mimarisini çok iyi yansıtan Şeyh Saeed Al Maktoum’un Evi’ni görmek isteyen insanların sayısı oldukça fazladır. Tüm bu güzelliklere şahit olmak için, gidilmek istenen yer üzerine araştırma yapılmalıdır. Bu araştırmaların en önemli olanı da konumlar arası saat farklılıklarıdır. Saati belirleyen etken Güneş’in konumudur ve Güneş hangi bölgenin üzerinde ise orada günün erken ve orta saatleri yaşanmaktadır. Güneş açısının nerede olduğu ve saat farklılıklarının durumu, iki ülke arasında bulunan yakınlığa ve uzaklığa göre değişkenlik gösterir. Peki, Dubai’de saat kaç? Türkiye BAE saat farkı ile Dubai’de şu an saat kaç? Detaylar haberimizde...

Dubai'de saat kaç sorusu, elbette hem BAE'yi hem de çöl üzerine kurulmuş bir rüya şehri olan Dubai'yi merak edenler açısından dikkate değer bir konudur. Gökdelenleri, ihtişamlı yapıları, caddelerdeki lüks arabaları, konforlu adaları ve hayal bile edilemeyecek lüks yaşantısıyla Dubai'yi ziyarete gidecek olan kişiler, Türkiye ile Dubai arasındaki saat farkını bilmek zorundadırlar. Dubai; BAE Emirlikleri'nden biri olduğu için diğer Emirlikler arasında herhangi bir saat farkı bulunmamaktadır çünkü BAE'nin yerel saati tektir. Türkiye ile Dubai arasındaki saat farkı 2 saattir. Türkiye Dubai'den 1 saat geridedir. Dubai ve BAE, Türkiye'den 1 saat daha öndedir. Bu saat farkını bilmek, iki ülke arasındaki ziyaretleri daha verimli kılmaya yardımcı olacaktır. Dilerseniz, Dubai'de saat kaç? Ve Türkiye BAE saat farkı ile Dubai'de şu an saat kaç? Cevaplarına birlikte bakalım...

Dubai'de Saat Kaç?

Orta Doğu'da Arap Yarımadası'nda yer alan BAE'nin Emirlikleri'nden biri olan Dubai misafirperverliği ve lüksiyatı sayesinde çok fazla insan tarafından görülmek istenen bir yerdir. Dünya üzerinde her ülkenin meridyenler arası mesafeye bağlı saat farklılıkları bulunmaktadır. Dubai ile Türkiye arasındaki saat farkı ise 1 saattir. Dubai Türkiye'den 1 saat daha ileridedir.

Dubai Türkiye Saat Farkı

Dubai ile Türkiye arasında 1 saatlik saat farkı bulunmaktadır. Meridyenler arası mesafeden doğan bu saat farkı, BAE'ye ziyarette bulunacak kişiler için çok zorlayıcı olmayacaktır. Harita üzerinde Türkiye'nin Güney yönünde yer alan Dubai'de saat 12:00 iken Türkiye'de saat 13:00 olacaktır.

Dubai Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Dubai ile Türkiye arasındaki saat farkı 1'dir. Türkiye'ye göre daha Güney Doğu'da konumlanmış olan Dubai, Türkiye'ye göre 1 saat ileridedir. Güneş önce BAE-Dubai üzerine, hemen ardından ise Türkiye üzerine doğmaktadır.

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Dubai’de Saat Kaç? Türkiye BAE Saat Farkı İle Dubai’de Şu An Saat Kaç?
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