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Giriş Tarihi: 1.2.2023 12:36 Son Güncelleme: 1.2.2023 12:36

Dublet Kuralı Nedir? Dublet Kuralına Uyan Elementler Hangileri, Hangi Elementler Uymaz?

Dublet kuralı nedir sorusu kimya ile ilgilenen veya bu alanda çalışma yapan kişilerin merak ettiği bir sorudur. Bunun dışında bulmacalarda da sıkça karşımıza çıkar. Bu alanda çalışma yapanların araştırması gereken sorular ise şunlardır; dublet kuralı örnekleri, dublet kaça tamamlanır, hangi elementler dublet kuralına uymaz, dublet kuralına uyan elementler, dublete ulaşmak ne demek?

Dublet Kuralı Nedir? Dublet Kuralına Uyan Elementler Hangileri, Hangi Elementler Uymaz?

Dublet kuralı nedir sorusu özellikle de liselerde kimya derslerinde karşımıza çıkan bir sorudur. Daha sonra ise üniversitelerin kimya bölümlerinde daha derine inen bu konu hakkında pek çok merak edilen soru vardır. Bu sorular şöyledir; dublet kuralı örnekleri, dublet kaça tamamlanır, hangi elementler dublet kuralına uymaz, dublet kuralına uyan elementler, dublete ulaşmak ne demek? Biz de bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

Dublet Kuralı Nedir? Dublet Kuralına Uyan Elementler Hangileri, Hangi Elementler Uymaz?

Dublet kuralı; atom numarası düşük olan elementler son katmanlarını 2 elektron yapmaya eğilimlidir. Buna da dublet kuralı adını veririz. Helyuma benzetmek de denir çünkü helyumun atom numarası ve elektron sayısı 2'dir. Dublet kuralı örnekleri verecek olursak; 1A-1 atomu 1 e- alarak, 3B+1 atomu 1 e- vererek ve 5C+3 atomu 3 e- vererek elektron dizilimlerini dublet kuralına göre düzenlemeye çalışır. Daha açıklayıcı birkaç örnek verecek olursak; Hidrojen atomu dışarıdan bir elektron alarak veya ortak bir şekilde bu elektronu kullanarak tek yörüngesindeki elektron sayısını iki yapar. Lityum atomu dışarıya 1 elektron vererek, enerji seviyesi sayısını bire tamamlar, bu şekilde de elektron sayısı ikiye tamamlanır. Karbon atomu dışarıya 4 elektron vererek enerji seviyesi sayısını bire tamamlar, bu şekilde elektron sayısı ikiye tamamlanır.

Dublet Kuralına Uyan Elementler;

  • Lityum
  • Bor
  • Berilyum
  • Hidrojen
  • Karbon

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Dublet Kuralı Nedir? Dublet Kuralına Uyan Elementler Hangileri, Hangi Elementler Uymaz?
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