Düden Şelalesi Nerede, Nasıl Gidilir? Antalya Düden Şelalesi Yol Tarifi

Düden Şelalesi'nin çevresi, tarihi ve mitolojik açıdan zengin bir geçmişe sahiptir. Bölge, antik dönemlerde çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır ve bundan dolayı, tarihi kalıntılara rastlamak mümkündür. Ayrıca, piknik alanları, yürüyüş yolları ve dinlenme noktaları ile ünlüdür. Ziyaretçiler burada, şelalenin serin sularının keyfini çıkarabilir. Gitmeden önce Düden Şelalesi nerede, nasıl gidilir ve yol tarifi nasıl öğrenmekte fayda vardır.

Düden Şelalesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Düden Şelalesi, Antalya'dadır ve şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede yer almaktadır. Şelaleye hem özel araçlarla hem de toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşılabilir. Üst ve Alt Düden Şelaleleri'ne ulaşım bilgileri ise şu şekildedir:

Düden Şelalesi, Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi'ndedir.

Şelaleye varmak için Antalya şehir merkezinden kuzey yönüne doğru D650 karayolundan ilerleyin.

Varsak bölgesine geldiğinizde Düden Şelalesi tabelalarını takip edin.

Şelale bölgesinde park alanları bulunmaktadır.

Antalya şehir merkezinden, MK80, MZ78, VF66, CV17A, 35, KC35A, VML55A, CV17 ve MK80A numaralı otobüs hatlarını kullanarak Varsak bölgesine ulaşabilirsiniz.

Varsak otobüs durağından kısa bir yürüyüşle şelaleye varabilirsiniz.

Alt Düden Şelalesi'ne varmak için ise:

Antalya şehir merkezinden doğu yönüne doğru Lara Caddesi'ni takip edin.

Düden Parkı ve Alt Düden Şelalesi tabelalarını takip ederek şelaleye ulaşabilirsiniz.

Şelale bölgesinde park alanları bulunmaktadır.

Antalya şehir merkezinden kalkan otobüs hatlarını kullanarak Lara bölgesine varabilirsiniz.

Son olarak, Düden Parkı Durağı'nda indikten sonra yürüyerek de ulaşım sağlamak mümkündür.





Düden Şelalesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Düden Şelalesi'nin her iki bölgesi de doğa ile iç içe, huzurlu ve keyifli vakit geçirebileceğiniz alanlara sahiptir. Şelaleler, özellikle yaz aylarında serinlemek ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir gezi noktasıdır. Şelaleye giriş ücretleri 2024 yılı itibarıyla şöyle belirlenmiştir:

- Yetişkinler için: 15 TL

- Öğrenciler için: 7,5 TL

Düden Şelalesi'nde ziyaretçiler yemyeşil doğa alanında rahatlayabilir, serin suların keyfini çıkarabilir, fotoğraf çekebilir ve şelale çevresindeki kafeteryalarda dinlenebilirler. Bu alan, doğayla iç içe huzurlu ve keyifli zaman geçirmek isteyenler için ideal bir yerdir.