Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız birçok eşyanın kim tarafından icat edildiğini bilmiyoruz. Düdüklü tencerede bunlardan biri. Düdüklü tencereyi kim icat etti, düdüklü tencere nasıl icat edildi biliyor musunuz? Fransa'da icat edilen düdüklü tencere Türkiye'ye ne zaman geldi? Mutfakta yemek yaparken sıklıkla kullandığımız en büyük yardımcılarımızdan olan düdüklü tencere kaç yılında bulunmuştur? Bu sorular ve çok daha fazlasının yanıtı yazımızın devamında!

Düdüklü Tencere Hangi Yemeklerde Kullanılır?

Fasulye, nohut, mercimek, ezogelin çorbası, et sote, et kavurma, taze fasulye, barbunya gibi birçok farklı yemek düdüklü tencerede pişirilebilir. Eğer zamanınız kısıtlıysa ve bakliyatlarınızı önceden ıslatmadıysanız ya da aniden misafiriniz geldiyse düdüklü tencerede yemek yaparak zamandan kazanabilirsiniz.

Düdüklü Tencereyi Kim İcat Etti? Düdüklü Tencere Kaç Yılında, Kim Tarafından ve Nasıl Bulundu?

Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız, mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan düdüklü tencere kim tarafından icat edildi biliyor musunuz? Düdüklü tencere 1681 yılında Fransız fizikçi Denis Papin tarafından icat edilmiştir. Yaklaşık 300 yıl önce Fransız fizikçi Denis Papin ağır bir demir tencere kullanarak bir deney yaptı. Demir tencerenin üzerine bir kapak koydu ve yüksek ısıda kaynattı. Yemek pişirilen tencerenin kapağını sıkıca kapatmıştı. Buhar basıncıyla kapağın fırlamasını önlemek için de üstüne bir ağırlık koymuştu ama bu kapak tencere patlama noktasına geldiğinde fırlayıp buharı havaya bırakacak ağırlıktaydı. Sonuç olarak yemekler normal tencerelere göre çok daha hızlı pişerken, bu buluşta Papin'in tenceresi olarak adlandırıldı. Modern anlamdaki düdüklü tencerenin Türkiye'ye ne zaman geldiği ve mutfaklardaki yerini aldığı net olmasa da Muğla ve çevresinde yürütülen arkeolojik kazılarda Anadolu'da Roma Dönemi'nden itibaren çift hazneli ve buhar basınçlı düdüklü kapların yemek pişirmede kullanıldığı belgelendi. Aslında modern anlamda düdüklü tencereyi Papin bulmadan çok daha uzun zaman önce Anadolu'da yaşayan insanlar keşfetmişti.