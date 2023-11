Due To Ne Demek? Due To Ne Zaman Kullanılır, Because Of ile Farkı Ne?

Due to sıfatının yerine tercih edilebilecek bazı alternatifler bulunur. Bunlar arasında, because of, for, by virtue of, owing to ve on account of gibi seçenekler yer alır. İngilizce zengin bir dil olduğu için aynı anlama gelen çok sayıda kelime bulunur. İngilizce konuşmaya yeni başlayanlar için bu sıfatlar arasındaki farklar merak uyandırıcıdır. Bu yüzden, due to ne demek, ne zaman kullanılır ve because of ile farkı ne araştırmakta fayda vardır.

Due To Ne Demek?

İngilizcede kullanılan sıfatlardan biri olan due to ifadesi, "dolayı", "nedeniyle", "yüzünden" ve "sayesinde" gibi anlamlara sahiptir. Bir sonucun sebebini açıklayan cümlelerde bu kelime grubuna yer verilir. Because of ile anlam bakımından hiçbir farkı bulunmasa da yapılarındaki farklılık nedeniyle kullanıldıkları yerler ayrıdır. İlk bakışta anlam olarak birbirlerine yakın görünseler bile uygun olmayan yerlerde kullanılması, İngilizce bilgisinin yetersiz görünmesine neden olabilir. İkisinin arasındaki en önemli fark, due to sıfat iken because of ise zarftır. Sıfatlar, isimleri niteleyen kelime veya kelime gruplarıdır. İngilizcedeki due to da bunlardan biridir ve kullanımına ilişkin örneklerden bazıları şu şekildedir:

She was in an accident due to drunk driving.

(Alkollü araba kullanması nedeniyle kaza yaptı.)

They divorced due to severe incompatibility.

(Onlar şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandılar.)

He failed due to his carelessness.

(Dikkatsizliği nedeniyle başarısız oldu.)

She has difficulty walking due to her illness.

(Hastalığı nedeniyle yürümekte zorlanıyor.)

I took a break from work due to the arrival of my family.

(Ailemin gelmesi nedeniyle işlere ara verdim.)

Due To Ne Zaman Kullanılır?

Yukarıdaki örneklerden anlaşıldığı üzere "due to" sıfatı (adjective) her zaman isimlerden önce gelmiş ve onları nitelemiştir. Due to, cümlenin başında veya ortasında kullanılabilir, ancak ardından mutlaka bir isim gelir. İngilizce gramer kurallarına göre bazen yardımcı fiil olarak da değerlendirilebilir. Because of (yüzünden) ve thanks to (sayesinde) ile benzer anlam taşır.