Dumlupınar Nerede? Dumlupınar Nereye Bağlı ve Nasıl Gidilir?

Dumlupınar nerede sorusu coğrafyanın ilgi alanı konulardan biridir. Ülkemizin her bir coğrafyası ayrı bir güzelliğe sahiptir. Dumlupınar ilçesi de doğası ile ön plana çıkmaktadır. Peki, meşhur Dumlupınar neresi? Dumlupınar nereye bağlı şeklinde arama motorlarında arama yaptığınızda da merak ettiğiniz sorunun cevabına ulaşabilirsiniz. Dumlupınar'a nasıl gidilir gibi konunun merak edilen sorularının cevapları yazımızın devamında.

Dumlupınar Nerede?

Dumlupınar İlçesi, Ege Bölgesi'nde bulunan Kütahya İli'ne bağlı olan bir yerleşim yeridir. Söz konusu ilçe 3 bin nüfusa sahip küçük bir ilçedir. Dumlupınar'ın güneydoğusunda Afyon'un Sİnanpaşa ilçesi, Kütahya'nın Altıntaş ilçesi, batısında da Uçak iline bağlı olan Banaz İlçesi yer alır. Dumlupınar ilçesinin Kütahya merkeze olan uzaklığı yaklaşık 80 km'dir.

Dumlupınar, Büyük Taarruz açısından da önemli olan bir ilçedir. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, ordulara ilk emrini Dumlupınar'dan vermiştir. Buradaki muharebeler 4 gün sürmüş ve savaş sonunda düşman ağır yenilgiye uğratılmıştır.

Dumlupınar'a Nasıl Gidilir?

Dumlupınar, Kütahya merkezin en güneyinde yer almaktadır. Kütahya il merkezi ile Dumlupınar arasında Altıntaş ilçesi bulunur. Kütahya şehir merkezi ile Dumlupınar arası 80 km olup yaklaşık 1 saatlik yolculuk süresi ile ilçeye ulaşabilirsiniz.

Uşak üzerinden Dumlupınar'a gitmeyi de düşünebilirsiniz. Uşak şehir merkezi ile Dumlupınar arasındaki mesafe yaklaşık 60 km'dir. Ulaşım için kendi özel aracınızı kullanabileceğiniz gibi il ve ilçeler arasında faaliyet gösteren otobüs firmalarından da yararlanabilirsiniz.