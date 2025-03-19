Dünkü Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Dünkü Mü Dünki Mi?

Dilimizde yazım kuralları eklerin geldiği kelimenin son harfine bağlı olarak farklı şekillerde uygulanabilir. "-ki" eki alan kelimelerde de bu tür yazım farklılıkları gözlemlenir ve bu durum birçok yazım hatasına yol açabilir. Özellikle "dünkü" kelimesi sıkça yanlış yazılan sözcüklerden biridir. Hem yazı da hem de konuşmada dilini doğru kullanmak isteyenler dünkü nasıl yazılır ve TDK'ye göre doğru yazılışı dünkü mü dünki mi sorularının cevaplarını araştırmaktadırlar.

Dünkü Nasıl Yazılır?

"Dünkü" kelimesi, "dün" sözcüğüne "-ki" ekinin getirilmesiyle türetilmiştir ve "geçmiş güne ait olan" anlamında kullanılır. Bu kelime sıfat görevi üstlenir ve bir ismi nitelendirir. Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazımı "dünkü" şeklindedir.

Yanlış kullanımlar ise genellikle "dünki" ya da "dün ki" olarak görülür. Oysa Türkçede "-ki" ekinin kendisinden önce gelen kelimenin son harfiyle birleşerek değişime uğraması söz konusu değildir. Ayrıca buradaki "-ki" eki bitişik yazılmak durumundadır. Dolayısıyla "dünkü" kelimesi her zaman bu şekilde yazılmalıdır.

Doğru kullanım:

Dünkü toplantı oldukça verimli geçti.

Dünkü sınav beklediğimden daha kolaydı.

Yanlış kullanım:

Dünki toplantı oldukça verimli geçti.

Dün ki sınav beklediğimden daha kolaydı.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Dünkü Mü Dünki Mi?

Türk Dil Kurumu'nun yazım kurallarına göre "dünkü" kelimesi her zaman bu haliyle yazılır. "-ki" ekinin kelimenin son harfiyle uyum sağlayarak değişime uğramadığı unutulmamalıdır.

Bu bağlamda "dünki" veya "dünki" gibi hatalı yazımlar dilbilgisi kurallarına aykırıdır. Türkçede bu tür ekler belirli kalıplar dahilinde yazılır ve istisnalar dışındaki kullanımları yazım yanlışı oluşturur.

Özetle TDK'ye göre doğru yazılışı "dünkü" olup "dünki" veya "dünki" gibi kullanımlar yanlıştır.