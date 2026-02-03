Dünya birinciliği Türkiye’nin: Tebrikler Yusuf

ABD'nin Houston kentinde 21-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Copernicus Fizik ve Astronomi Olimpiyatı'nda Türkiye, tarihi bir başarıya imza attı. Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Yusuf Demirkaya, 44 ülkeden 9 bine yakın öğrencinin katıldığı olimpiyatta, fizik ve astronomi alanında altın madalya kazanarak dünya birincisi oldu.

EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜ DE ALDI

Demirkaya, aynı zamanda organizasyonun en prestijli ödülü olan "Absolute Winner" unvanının da sahibi oldu. Bu unvan, yarışmada en yüksek akademik performansı sergileyen ve jüri tarafından tüm alanlarda üstün bulunan tek öğrenciye veriliyor. Yusuf Demirkaya'nın bu başarısında, rehber öğretmeni Burcu Türkkan'ın akademik yönlendirmesi ve uzun soluklu hazırlık süreci önemli rol oynadı.