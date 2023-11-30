Dünya Çocukları İle İlgili Şiir - Dünya Çocukları Hakkında 1, 2, 3, 4 Kıtalık En Güzel Şiirler

Dünyada çocuk sevgisi en güzel duygular arasında yer alır. Bunun en büyük nedenlerinden biri saf ve karşılıksız sevginin tadılmasıdır. Bu güzel duyguya şairlerde kayıtsız kalmamış ve dünya çocuklarını ifade eden pek çok şiiri kaleme almıştır. Dünya çocukları ile ilgili şiir, dünya çocukları hakkında 1, 2, 3, 4 kıtalık en güzel şiirler okuyanın yüzünde tebessüm oluşturan şiirlerdir.
Dünya çocuklarının neşesi ve sevgisi pek çok şair için ilham kaynağı olmuştur. Dünya çocukları hakkında 1, 2 kıtalık en güzel şiirler, kısa şiirler olarak adlandırılır. Şairlerin, yazdığı kısa şiirlerden bazıları aşağıdaki gibidir:
Daha bir ballanır uyku
Çocuklar kardeş oldu mu.
Barışır artık kurt kuzu
Çocuklar kardeş oldu mu.
Düşler denizine doğru
Mutluluk bin yelken açar.
Her yürek bir altın pınar,
Çocuklar kardeş oldu mu.
Daha bir ışıldar akarsu
Çocuklar kardeş oldu mu.
Kucaklaşır batıyla doğu
Çocuklar kardeş oldu mu.
Ne açlık kalır ne korku
Korudaki fidanlar gibi
Sevip sevip birbirini
Çocuklar kardeş oldu mu. -Tahsin SARAÇ
Biz çocuklar
Bir bütünüz.
Kin yoktur,
Kötülük yoktur,
İyilik dolu kalbimizde.
Dünyayı bize bıraksalar,
Süsleriz çiçeklerle. -Derya ALTINTREN
Dünya çocukları, gelecek dünya için bir umut ışığıdır. Etraflarına mutluluk saçan çocuklar, insanlara neşe kaynağı olur. Dünya çocukları hakkında 3, 4 kıtalık en güzel şiirler, kısa şiirler olarak adlandırılır. Dünya çocukları sevgisi kadar güzel bir duyguya kayıtsız kalamayan şairlerimizin yazdığı, uzun şiirlerden bazıları aşağıdaki gibidir:
Neler yaparız, neler
Yeni baştan yaratırız,
Sevgiyle donatırız
Dünyayı bize verseler.
Kara, sarı, ak
Kızılderili demeden
Biz çocuğuz, anlaşırız,
Sevgiyi paylaşırız,
Gerçek dostluk yaratırız
Neler yaparız neler
Dünyayı bize verseler.
Bütün dünyayı çiçekle donatırız,
Bütün çiçekleri oyuncak yaparız,
Güzel bir dünya onları da etkiler,
Savaşamaz büyükler.
Neler yaparız, neler,
Dünyayı bize verseler.
Yaşamak gerekiyorsa eğer,
Bir çocuk oyunu kadar renkli olsun.
Dünyayı kardeşlik dallarında,
Uçan kuşlar doldursun.
Sen dargınlık ağacı barış ve yemiş ver.
Birleşiniz bütün dünya çocukları,
Kalp kırılmadıkça sürüp gider oyun.
Yorulunca bir dost sesiyle uyuyun,
Sabah, kalbinize örtsün şafakları…
Tanrım yorgunluktan koru bu ayakları,
Bu küçük ayaklar böyle hep beraber
Oraya, o kardeş bayramına gider
Kucaklaşır bütün dünya çocukları.