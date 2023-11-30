Dünya Çocukları İle İlgili Şiir - Dünya Çocukları Hakkında 1, 2, 3, 4 Kıtalık En Güzel Şiirler

Dünyada çocuk sevgisi en güzel duygular arasında yer alır. Bunun en büyük nedenlerinden biri saf ve karşılıksız sevginin tadılmasıdır. Bu güzel duyguya şairlerde kayıtsız kalmamış ve dünya çocuklarını ifade eden pek çok şiiri kaleme almıştır. Dünya çocukları ile ilgili şiir, dünya çocukları hakkında 1, 2, 3, 4 kıtalık en güzel şiirler okuyanın yüzünde tebessüm oluşturan şiirlerdir.

Dünya Çocukları İle İlgili Kısa Şiirler

Dünya çocuklarının neşesi ve sevgisi pek çok şair için ilham kaynağı olmuştur. Dünya çocukları hakkında 1, 2 kıtalık en güzel şiirler, kısa şiirler olarak adlandırılır. Şairlerin, yazdığı kısa şiirlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

ÇOCUKLAR KARDEŞ OLDU MU

Daha bir ballanır uyku

Çocuklar kardeş oldu mu.

Barışır artık kurt kuzu

Çocuklar kardeş oldu mu.

Düşler denizine doğru

Mutluluk bin yelken açar.

Her yürek bir altın pınar,

Çocuklar kardeş oldu mu.

Daha bir ışıldar akarsu

Çocuklar kardeş oldu mu.



Kucaklaşır batıyla doğu

Çocuklar kardeş oldu mu.

Ne açlık kalır ne korku

Korudaki fidanlar gibi

Sevip sevip birbirini

Çocuklar kardeş oldu mu. -Tahsin SARAÇ

BİZ ÇOCUKLAR

Biz çocuklar

Bir bütünüz.

Kin yoktur,

Kötülük yoktur,



İyilik dolu kalbimizde.

Dünyayı bize bıraksalar,

Süsleriz çiçeklerle. -Derya ALTINTREN

Dünya Çocukları İle İlgili Uzun Şiirler

Dünya çocukları, gelecek dünya için bir umut ışığıdır. Etraflarına mutluluk saçan çocuklar, insanlara neşe kaynağı olur. Dünya çocukları hakkında 3, 4 kıtalık en güzel şiirler, kısa şiirler olarak adlandırılır. Dünya çocukları sevgisi kadar güzel bir duyguya kayıtsız kalamayan şairlerimizin yazdığı, uzun şiirlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

DÜNYAYI BİZE VERSELER

Neler yaparız, neler

Yeni baştan yaratırız,

Sevgiyle donatırız

Dünyayı bize verseler.

Kara, sarı, ak

Kızılderili demeden

Biz çocuğuz, anlaşırız,

Sevgiyi paylaşırız,

Gerçek dostluk yaratırız

Neler yaparız neler

Dünyayı bize verseler.

Bütün dünyayı çiçekle donatırız,

Bütün çiçekleri oyuncak yaparız,

Güzel bir dünya onları da etkiler,

Savaşamaz büyükler.

Neler yaparız, neler,

Dünyayı bize verseler.

DÜNYA ÇOCUKLARI

Yaşamak gerekiyorsa eğer,

Bir çocuk oyunu kadar renkli olsun.

Dünyayı kardeşlik dallarında,

Uçan kuşlar doldursun.

Sen dargınlık ağacı barış ve yemiş ver.

Birleşiniz bütün dünya çocukları,

Kalp kırılmadıkça sürüp gider oyun.

Yorulunca bir dost sesiyle uyuyun,

Sabah, kalbinize örtsün şafakları…

Tanrım yorgunluktan koru bu ayakları,

Bu küçük ayaklar böyle hep beraber

Oraya, o kardeş bayramına gider

Kucaklaşır bütün dünya çocukları.