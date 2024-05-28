Dünya Eş Anlamlısı Nedir? Dünya Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlam bakımından dünya kelimesi son derece zengindir. Birden fazla eş anlamı olduğundan bu kelime ile ilgili olarak cümle kurarken kişiler çok fazla zorlanmazlar. Anlatımlarını daha esnek ve rahat şekilde karşı tarafa iletebilirler. Ancak dünya kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı kelimenin kendisini tam olarak karşılamalıdır. Bundan dolayı önce dünya eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtına bakılmalıdır.

Dünya Eş Anlamlısı Nedir?

Dünya kelimesi gündelik konuşma dilinde farklı şekillerde kullanılmaktadır. Pek çok farklı şekilde kullanılabilen bu kelimenin aynı zamanda eş anlamlı birden fazla kullanımı mevcuttur. TDK açıklamasına bakıldığında bu kelimenin eş anlamlısı olarak "cihan" kelimesinin öne çıkarıldığı görülebilir. Ancak daha sık kullanılan eş anlamlıları arasında şunlar da yer alır:

Evren

Kainat

Alem

Yeryüzü

Yerküre

Bu kelimeler de dünya kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Özellikle evren kelimesi diğerlerine göre daha da fazla bilinir.

Dünya Kelimesinin Eş Anlamının Cümlede Kullanımı

Dünya canlı varlıkların yaşamını devam ettirebildiği toprak büyük okyanuslardan meydana gelen yaşam alanı olarak tanımlanabilir. Eş anlamı olan kelimelerin cümlede kullanımları ise şu şekildedir: