Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Dünya Eş Anlamlısı Nedir? Dünya Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 28.5.2024 14:28 Son Güncelleme: 28.5.2024 14:28

Dünya Eş Anlamlısı Nedir? Dünya Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Dünya kelimesi hem coğrafik bir terim hem de mecazi olarak kullanıma uygun kelimelerdendir. Bu kelimenin eş anlamlısının da çok yerde kullanıldığı söylenebilir. Dünya kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı incelendiğinde anlam değişmediği görülebilir. Ancak kullanmadan önce tüm eş anlamlıların da ne anlama geldiğine bakmak gerekir. Dünya eş anlamlısı nedir sorusuna birçok kelime ile yanıt vermek mümkündür.

Dünya Eş Anlamlısı Nedir? Dünya Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlam bakımından dünya kelimesi son derece zengindir. Birden fazla eş anlamı olduğundan bu kelime ile ilgili olarak cümle kurarken kişiler çok fazla zorlanmazlar. Anlatımlarını daha esnek ve rahat şekilde karşı tarafa iletebilirler. Ancak dünya kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı kelimenin kendisini tam olarak karşılamalıdır. Bundan dolayı önce dünya eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtına bakılmalıdır.

Dünya Eş Anlamlısı Nedir?

Dünya kelimesi gündelik konuşma dilinde farklı şekillerde kullanılmaktadır. Pek çok farklı şekilde kullanılabilen bu kelimenin aynı zamanda eş anlamlı birden fazla kullanımı mevcuttur. TDK açıklamasına bakıldığında bu kelimenin eş anlamlısı olarak "cihan" kelimesinin öne çıkarıldığı görülebilir. Ancak daha sık kullanılan eş anlamlıları arasında şunlar da yer alır:

  • Evren
  • Kainat
  • Alem
  • Yeryüzü
  • Yerküre

Bu kelimeler de dünya kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Özellikle evren kelimesi diğerlerine göre daha da fazla bilinir.

Dünya Kelimesinin Eş Anlamının Cümlede Kullanımı

Dünya canlı varlıkların yaşamını devam ettirebildiği toprak büyük okyanuslardan meydana gelen yaşam alanı olarak tanımlanabilir. Eş anlamı olan kelimelerin cümlede kullanımları ise şu şekildedir:

  • Bugün yine güzelliğiniz ile yerküreyi sallıyorsunuz.
  • Evren tüm mesajlarımı doğru algılasa hayatım düzene girecek.
  • Yine kendi alemine daldı gitti.
  • Yeryüzü senden bir tane daha görmedi.
  • Bu yıl kainat güzeli hangi ülkeden seçildi?

ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Eş Anlamlısı Nedir? Dünya Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA