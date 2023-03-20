Dünya Haritası - Gerçek Dünya Siyasi Haritası Ülkeler ve Fiziki Kıtalar Atlası

Dünya haritası birçok noktada yeryüzünü tanımamıza vesile olur. Detaylı bir şekilde öğrenebilmeniz içinse dünya siyasi haritası ve dünya fiziki haritası yapılmıştır. Bir nedenle bizim için önemli olan yerleri daha iyi aklımızda tutabilmek adına ise dünya dilsiz haritası oluşturulmuştur. Bir çok ülkenin varlığını bildiğimiz halde nerede olduklarını bilmediğimiz için dünya haritası ülkeler atlası vardır. Dünya haritası kıtalar hakkında bilgi verirken bizlerde haberimizin devamında dünya haritası ile ilgili detayları vereeceğiz.

Dünya Haritası

Herhangi bir okulda bir sınıfa girildiğinde, çoğunlukla duvara asılı, dikdörtgen bir dünya haritası görülür. Haritalar, okulların yanı sıra günlük hayatımızda da sıkça karşımıza çıkıp son derece önemli ve işe yarayan araçlardır. Dünya haritaları, Dünya'nın ayrıntılı ve tutarlı bir görünümünü sağlamak için tasarlanmışlardır ve 3 boyutlu yeryüzünün matematiksel transformasyon ile iki boyutlu düzlemde (harita düzlemi) temsil edilmesi işlemidir. Dünya haritalarında ülkelerin yerlerini, alan bilgilerini, sınırlarını ve kıta isimlerini görebilirsiniz.

Dünya Siyasi Haritası

Kıtaların, ülkelerin sınırlarını gösteren haritalar siyasi haritalardır. Siyasi haritalar yer şekilleri hakkında bilgi içermezler. Dünya üzerinde var olan tüm kıta ve ülkelerin birbiri ile olan sınırlarını, yüz ölçümlerini, ülkelerin ve kıtaların ne kadar yer kapladığını, hangi ülkenin hangi kıtada olduğunu görmemize yarayan bir harita çeşididir. Bunun yanı sıra siyasi haritalarda uzunluk ölçme amacıyla alan ve çap hesaplamada kullanılır. Siyasi haritalar, ülkelerin çevrelerinde bulunan komşu ülkeleri de göstermektedir. Tüm bunların yanı sıra okyanus ve denizlerin tamamını görüp kıta ve ülkelerin hangi denizlere yada okyanuslara kıyısı olduğunu, bu denizlerin yada okyanusların hangi ülke ve kıyı bölgelerini içerdiğini görmek için de siyasi haritalara bakılmaktadır.

Dünya Dilsiz Haritası

Dünya dilsiz haritası üzerinde hiçbir şekilde yazı, gösterge, şekil bulunmaz ve genel olarak sınır çizgilerinin yer alır. Dilsiz haritalar genellikle boş beyaz olur. Bu haritalar daha sonra renklendirilir. Genellikle coğrafi örnekleri göstermek için kullanılmaktadır. Dünya üzerinde akarsu, dağ, ülke gibi coğrafi örnekleri göstermek üzere hazırlanmış olup boğazlar ve sınır kapılarının gösterilmesi için de kullanılabilir. Bu haritalar genellikle coğrafya dersi için hazırlanmış olup öğrencilerin daha iyi bir şekilde öğrenmelerini sağlayabilmek adına hazırlanır. Öğrenciler dilsiz haritalar üzerinde ülkelerin yerlerin işaretleyerek ve isimleri kendileri yazarak bilgilerini pekiştirebilirler. Böylece her öğrenci kendi bilgisi kadar harita üzerinde ülkelerin yerini bulmaya çalışır. Coğrafi konuları öğrenmede dünya dilsiz haritası son derece iyi işlevse sahiptir.

Dünya Fiziki Haritası

Dünya fiziki haritası üzerinde dağ, tepe, göl, ova, akarsu, vadi ve birçok yeryüzü şeklini yükselti ve derinliğine göre belirlenmiş olan renk tonları ile gösterir. Fiziki haritalarda belirtilen yükseklik ile deniz ve göllerin derinlikleri ya da vadilerin ne kadar sık olduğu anlaşılabilmektedir. Fiziki haritalarda renklendirme, yer şekillerinin deniz seviyesinden ne kadar yüksek ve ne kadar alçak olduğunun anlaşılabilmesi için kullanılmaktadır. Harita çizimi yapılırken çizilen bölgenin yer şekillerine göre renkler değişim göstermektedir.

Ülke sınırları kırmızı renkte, deniz, göl ve akarsu mavi renkte gösterilmektedir. Derinlik arttıkça mavinin renk tonu koyulaşmaktadır. Deniz seviyesinden yükseğe gidildikçe renkler;

• • 0-200 metre arası açık yeşil ile,

• • 200-500 metre arası yeşil ile,

• • 500-1000 metre arası sarı ile,

• • 1000-1500 metre arası turuncu ile,

• • 1500-2000 metre arası kahverengi ile,

• • 2000-2500 metre arası koyu kahverengi ile,

• • 2500 metre (kalıcı kar sınırı) üzeri beyaz ile

gösterilmektedir.

Dünya Haritası Kıtalar

Dünya üzerinde ve haritalarda gösterilen 7 tane kıta vardır. Bu kıtalar şunlardır:

• Güney Amerika kıtası

• Kuzey Amerika kıtası

• Avustralya

• Asya

• Antarktika

• Afrika

• Avrupa

Kıtalarıdır.

Kıtalar yer yüzündeki en büyük kara parçaları olmakla beraber ülkeler de bu kara parçalarının üzerine kurulmuştur. Günümüzde resmi olarak dünyada Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 208 ülke vardır.