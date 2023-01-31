Dünya İle Güneş Arasındaki Mesafe Kaç KM? Güneş İle Dünya Arası Mesafe Kaç Kilometre, Kaç Saat ve Işık Yılı?

İçinde yaşadığımız dünyanın ısı ve ışık enerjisi Güneş ile mesafesi her zaman merak konusu olmuştur. Uzay bilimleri ile yakından ilgilenen bireyler Güneş Dünya'dan ne kadar uzak ya da Dünya'dan Güneş'e gitmek ne kadar sürer gibi soruların yanıtlarını sıklıkla araştırmaktadır. Yeryüzümüzü aydınlatan, mevsimlere neden olan Güneş bizlere ne kadar uzak hiç düşündünüz mü? Güneş ile Dünya arası kaç ışık yılı? Bu soruların yanıtlarını ve Güneş ile Dünya arasındaki mesafe hakkında ayrıntıları yazımızda bulabilirsiniz…

Güneş İle Dünya Arası Mesafe Kaç Kilometre?

İnsanlık tarihi var olduğu günden bugüne bilim adına en sık araştırılan, üzerine değinilen konular arasında uzay bilimleri vardır. İçinde Dünya'nın var olduğu Uzay ve bu Uzayın en büyük yıldızlarından biri Güneş'in bizlere uzaklığı gök bilimcileri tarafından sürekli incelenen, çalışmaların hiç kesilmediği bir konudur. Güneş Sistemi'nin tam da kalbinde konumlanan Güneş'in etrafında birçok yıldız, gezegen, asteroitler, gök taşları ve kuyruklu yıldızlar vardır. Bahsi geçen Güneş çevresinde bulunan gezegenler arasında Dünya da vardır. Güneş ile Dünya arasındaki muntazam mesafe, yeryüzünün ısınması ve aydınlanmasına neden olmaktadır. Bu kusursuz döngüyü oluşturan mesafe, yani Güneş ile Dünya arasındaki uzaklık 149,597 milyon kilometre ile 91,639 milyon kilometre arasında değişmektedir bunun nedeni ise Dünya'nın Güneş'in etrafında dönüyor olmasıdır, astronomik birimlerle ise 1 AU uzaklıktadır.

Dünya Ve Güneş Arası Kaç Saat Ve Işık Yılı Sürer?

Dünya ile Güneş arasının kaç gün ya da kaç saat süreceği hakkında gök bilimcileri ve uzay bilimi insanları sürekli çalışmalar yapmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda Güneş ile Dünya arasının 8 ışık dakikası olduğu uzmanlarca beyan edilmiştir. Belirtmekte fayda var, ışık birimi astronomide kullanılan bir mesafe ölçüm birimidir. Güneş ile Dünya arasının kaç saat süreceğini net belirtmek zor, çünkü henüz Dünyadan Güneşe bir uzay aracı fırlatılmamıştır. Ancak incelemelere göre, Dünyadan fırlatılan ve saatte 246.960 kilometre hız yapan bir uzay aracı yaklaşık olarak 607 saatte Güneşe ulaşabilir.