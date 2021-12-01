Dünya ile Jüpiter arasında yer alan gezegen hangisidir? Sıralaması ve özellikleri ile Güneş sistemindeki gezegenlerin isimleri

Güneş sisteminde 8 tane gezegen ve onlara ait yaklaşık 184 tane uydu bulunur. Uluslararası Astronomi Birliği'ne göre bu liste belirlenmiştir. Dünya'nın dışında, Güneş sistemindeki beş gezegen genellikle çıplak gözle görülebilmektedir. Güneş'e olan uzaklıklarına göre sıralandığında Merkür, Venüs, Dünya ve Mars olmak üzere dört karasal ve onların ardından Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olmak üzere dört dev gezegen bulunmaktadır.
SIRALAMASI İLE GEZEGENLER
Gezegenlerin isimleri şu şekildedir:
Bu gezegenlerin boyutları, özellikleri birbirinden oldukça farklıdır.
GEZEGENLERİN ÖZELLİKLERİ
Merkür
Venüs
Dünya
Mars
Jüpiter
Satürn
Uranüs
Neptün
GÜNEŞE EN YAKIN 4. GEZEGEN
Güneş'e yakınlık olarak gezenleri sıralarsak; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olarak sıralarız. Güneş'e en yakın 4. Gezegen ise Mars'tır.
DÜNYA İLE JÜPİTER ARASINDAKİ GEZEGEN
Dünya ile Jüpiter arasındaki gezegen Mars olarak bilinmektedir. Adını Antik Roma Savaş Tanrıçası Mars'tan almıştır. Üzerindeki demir oksitten dolayı kızılımsı bir rengi vardır, bu yüzden "Kızıl Gezegen" de denir. Dünya ile benzer özellikler göstermesinden dolayı Mars'ta yaşam olabileceğine dair çok sayıda teori vardır.