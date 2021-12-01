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Giriş Tarihi: 1.12.2021 09:27 Son Güncelleme: 1.12.2021 09:27

Dünya ile Jüpiter arasında yer alan gezegen hangisidir? Sıralaması ve özellikleri ile Güneş sistemindeki gezegenlerin isimleri

Dünya ile Jüpiter arasında yer alan gezegen hangisidir? Sıralaması ve özellikleri ile Güneş sistemindeki gezegenlerin isimleri

Güneş sisteminin ısı, ışık ve enerji kaynağı Güneş'tir. Güneş, Güneş sisteminin merkezinde yer alan yıldız olarak bilinir ve gezegenler sistemini oluşturur. Güneş ayrıca içinde bulunduğumuz Dünya gezegenine oldukça yakındır. Sıralaması ve özellikleri ile Güneş sistemindeki gezegenlerin isimleri hazırladık. Dünya ile Jüpiter arasında yer alan gezegen hangisidir? İşte yanıtı…

Güneş sisteminde 8 tane gezegen ve onlara ait yaklaşık 184 tane uydu bulunur. Uluslararası Astronomi Birliği'ne göre bu liste belirlenmiştir. Dünya'nın dışında, Güneş sistemindeki beş gezegen genellikle çıplak gözle görülebilmektedir. Güneş'e olan uzaklıklarına göre sıralandığında Merkür, Venüs, Dünya ve Mars olmak üzere dört karasal ve onların ardından Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olmak üzere dört dev gezegen bulunmaktadır.

SIRALAMASI İLE GEZEGENLER

Gezegenlerin isimleri şu şekildedir:

  • Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün

Bu gezegenlerin boyutları, özellikleri birbirinden oldukça farklıdır.

GEZEGENLERİN ÖZELLİKLERİ

Merkür

  • Merkür güneş sisteminin en küçük gezeni olarak bilinir.
  • Güneşe en yakın olan gezegendir.
  • Uydusu yoktur.
  • Yaşam yoktur.

Venüs

  • Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir.
  • Yapısal ve görünüş olarak Dünyaya çok benzemektedir.
  • Venüs diğer gezegenlerin tersi yönde döner.

Dünya

  • Uydusu Ay'dır.
  • Güneşe yakınlıkta üçüncü gezegendir.
  • Yaşam olması ve canlıların bulunması en önemli özelliğidir.
  • Uzaydan bakıldığında mavi olarak görülür.

Mars

  • İnce bir atmosfere sahiptir.
  • Tozlu ve soğuktur.
  • İki adet uydusu vardır.
  • Marsın üzerindeki demir oksit vardır.

Jüpiter

  • 79 adet uydusu vardır.
  • Güneş etrafında dönüşünü 12 yılda tamamlar.
  • Katı ve küçük bir çekirdeği dışında kalan kısmı sıvı hidrojendendir.

Satürn

  • Güneş sisteminin en büyük ikinci gezegenidir.
  • Satürn gaz devi bir gezegendir.
  • Satürn'ün atmosferi hidrojen (H2) ve helyumdan (He) oluşur.

Uranüs

  • Su, metan ve amonyak sıvılarından oluşur.
  • Etrafında 13 adet halkası vardır.
  • 27 adet uydusu vardır.

Neptün

  • Güneşe en uzak gezegen olarak bilinir.
  • 14 adet uydusu vardır.
  • En rüzgârlı gezegendir.

GÜNEŞE EN YAKIN 4. GEZEGEN

Güneş'e yakınlık olarak gezenleri sıralarsak; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olarak sıralarız. Güneş'e en yakın 4. Gezegen ise Mars'tır.

DÜNYA İLE JÜPİTER ARASINDAKİ GEZEGEN

Dünya ile Jüpiter arasındaki gezegen Mars olarak bilinmektedir. Adını Antik Roma Savaş Tanrıçası Mars'tan almıştır. Üzerindeki demir oksitten dolayı kızılımsı bir rengi vardır, bu yüzden "Kızıl Gezegen" de denir. Dünya ile benzer özellikler göstermesinden dolayı Mars'ta yaşam olabileceğine dair çok sayıda teori vardır.

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Dünya ile Jüpiter arasında yer alan gezegen hangisidir? Sıralaması ve özellikleri ile Güneş sistemindeki gezegenlerin isimleri
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