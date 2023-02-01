Dünya İle Mars Arasındaki Mesafe Kaç KM? Mars Dünya Arası Mesafe Kaç Kilometre, Kaç Saat ve Işık Yılı?

Mars ile dünya arası kaç km ve kaç gün sürer gibi konular, özellikle astronomi ile alakalı heyecanı ve merakı olan kişiler tarafından ilgi ile takip edilmektedir. Eğitim alanında ise tüm öğrencilere temel astronomi bilgisi verilmekte ve bu sayede Dünyadan Marsa gitmek ne kadar sürer sorusu da gün geçtikçe daha fazla kişi tarafından öğrenilmekte...

Dünya İle Mars Arasındaki Mesafe Kaç KM?

Mars gezegeni, Güneş Sistemi içerisinde Güneş'ten itibaren dördüncü sırada yer alan gezegen olarak ifade edilmektedir. Bu gezegenin ismi; Roma mitolojisinde yer alan savaş tanrısı olan Mars'a adanmıştır. Yüzeyinde bulunan yaygın şekildeki demir oksitten mütevellit, kızılımsı bir görüntüsü olmasından ötürü "Kızıl Gezegen" olarak da adlandırılan Mars'ın Dünya ile arasındaki uzaklık, bahsi geçen iki gezegenin de Güneş'in çevresindeki yörüngelerine bağlı olarak 55 milyon km ile 400 milyon km arasında değişkenlik gösterebilmekedir. Dünya ile Mars'ın arasında bulunan uzaklığın NASA'ya göre; ortalama 200 milyon kilometrelik bir mesafede bulunması manasına gelmektedir. Fakat diğer bir yandan, bilinene göre net bir sayı verilecek ise Dünya ve Mars arasındaki mesafe 130.120.000 km olarak ifade edilebilir.

Mars ve Dünya Arasındaki Mesafe Kaç Kilometredir?

Dünya ile Mars arasında yer alan mesafenin 62.1 milyon kilometreye değin düşeceği öngörülmektedir. Dünya ve Mars arasındaki uzaklık mesafesinin, ortalama şekilde 225 milyon kilometre olduğu ifade edilmektedir. Fakat bu kilometre mesafeleri değişkendir ve kesin bir rakam ile açıklanmamaktadır. NASA'nın Florida konumunda yer alan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu tarafından, 30 Haziran 2020'de uzaya fırlatılmış olan uzay aracı, yaklaşık olarak 470 milyon kilometre mesafelik bir yolculuğun ardından, öngörülmüş olan tarih ve zaman dilimi içerisinde bahsi geçen Kızıl Gezegen'e (Mars) ulaştı.

Mars ve Dünya Arası Kaç Saattir ve Kaç Işık Yılıdır?

Mars'a Dünya'dan günümüz teknolojisi ile sahip olunan uzay araçlarının sürati ile ulaşmak hedeflendiğinde, bu yolculuk yaklaşık olarak 9 ay sürüyor. Yani Dünya ile Mars arası 9 ay ya da 273 gün veya 6 574,35958 saat olarak ifade edilebilir. Ayrıca, Mars gezegenine yolculuk yapacak olan insansız uzay araçlarının Mars'a ulaşabilmesi ise 128 ve 333 gün arasında zaman almaktadır.