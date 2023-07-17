Dünya Nasıl Oluştu? Dünyanın Oluşumu Ne Zaman, Kaç Yılda Gerçekleşti?

Dünya nasıl oluştu, özellikle bilimin gelişmediği yıllarda farklı yollarla açıklanırken günümüzde ve bilimin geliştiği geçmiş yıllarda daha objektif açıklanmaya başlanmıştır. Dünyanın oluşumu birden fazla teoriyi beraberinde getirirken bunlardan en bilineni Big Bang teorisidir. Bu teoriye göre Dünya, büyük bir kozmik patlama sonucu oluşmuştur. Bu teori aynı zamanda dünya ne zaman oluştu ve dünya kaç yılda oluştu sorularının yanıtını da vermektedir. Şimdi dilerseniz yazımızda ele alacağımız Dünya'nın oluşumuna dair nasıl, ne zaman ve kaç yılda oluştuğu sorularının yanıtlarını değinelim.

Dünya Nasıl Oluştu?

İnsan var olduğundan bu yana hep sorgulayan bir canlı olmuştur. İnsanın en temel özelliklerinden birisi olan merakı, onun evrene ve dünyaya bakışını şekillendirirken aynı zamanda da çevresinde olup biten olaylara karşı farklı açıklama, efsane, mite öykü gibi birden fazla anlatı oluşturmuştur. Çevresini ve dünyayı algılamaya çalışan insan da bu anlatı ve söylemleri dile getirirken özellikle evrenin oluşumuna dair birden fazla hikâye, efsane, mit ve teori gibi söylemler de üretmiştir.

İnsana dair en özgün duygulardan birisi olan merak duygusu hemen her şeyim kaynağını oluştururken özellikle zaman ve hayatın ne zaman ortaya koyulduğunu araştırma çabası ile yola çıkar. Bu duygu ve bu araştırma eğilimleri evrenin en önemli gezegeni olan Dünya'nın; insanların ve diğer canlıların önemli yaşam kaynaklarına ev sahipliği yaparken aynı zamanda nasıl oluştuğu, ne zaman oluştuğu ve ne kadar sürede oluştuğu sorularını da beraberinde getirerek, insanları bu bağlamda araştırma yapmaya yöneltmiştir.

Dünyanın Oluşumu Ne Zamandır?

Güneş sisteminin yaşanabilir tek gezegeni olan Dünya'nın, geçmişten günümüze kadar nasıl oluştuğu ve ne zaman oluştuğuna dair birden fazla soru akılları meşgul etmiştir. Bu sorular arasında en önemli sorulardan biri diyebileceğimiz dünya nasıl oluştu ve ne zaman oluştu soruları, bilim insanları tarafından yanıtlanmaya çalışılmıştır. Bilim insanlarına göre dünyanın oluşumu 13. 8 milyar yıl önce Büyük Patlama( Big Bang ya da Süper Nova Patlaması) ile başlamıştır. Bu başlangıçtan 4,6 milyar yıl önce Güneş Sistemi büyük bir Gaz ve toz bulutsusuydu. Kütle çekimi ile bu buluttaki malzemeler bulutun merkezinde toplanarak Güneşi oluşturdu.

Güneşin oluşması ile diğer kalan malzemeler bir araya gelerek bir küre haline gelmeye başlamıştır. Yine kütle çekimi ile beraber küçük parçalar bir araya gelip büyük parçaları oluşturmaya başlamıştır. Güneşin rüzgârı, helyum ve hidrojen gibi bazı hafif maddeleri uzaklara süpürürken diğer ağır maddeleri de kendi merkezinde bıraktı. Güneşin etkisinin az olduğu bu uzak yerlerde bu malzemeler, gaz olarak dolaşmaya başladı. Bunun sonucunda gezegenler, uydular, yıldızlar ve asteroitler gibi uzay elementleri oluştu. Bu gezegenler arasında yer alan dünya da bu süreç sonunda oluşmuş ve geçen milyarlarca yıl ile de günümüzdeki biçimine ulaşmıştır.

Dünyanın Oluşumu Kaç Yılda Gerçekleşti?

Dünya, güneş sisteminde yaşam barındıran tek uzay gezegenidir. Dünyanın bu özelliği onu diğer gezegenlerden farklı kılarken aynı zamanda başka bir benzerinin olmaması da uzaydaki doğal yaşam alanlarının kısıtlı oluşunu akıllara getirmektedir. Üzerinde yaşam ve su barındıran bu astronomik cisim, yapılan çalışmalar sonucu elde edilen kanıtlara göre 4,55 milyar yıldan fazla bir zamanda oluşumunu tamamlamıştır. Yine de tartışmalara konu olan bu veriler hala bir soru işareti barındırsa da bilim insanlarının genel kanısı bu yöndedir.