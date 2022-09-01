Dünya Sağlık Örgütü Kısaltması Nedir? Dünya Sağlık Örgütü’nün Kısaltması İngilizce ve Türkçe Nasıl Yazılır? e1

Eskilerin de deyimiyle dünyanın bin bir tane hali var ve salgın hastalıklar ile başka türden ciddi hastalıklar da bu kötü durumlardan bazıları. Dünya Sağlık Örgütü tam da bu hastalıklarla mücadele etme konusunda önemli bir konumda durmaktadır. Peki ya Dünya Sağlık Örgütü Kısaltması Nedir? Dünyada bulunan en organize ve köklü kuruluşlardan bir tanesi olan Dünya Sağlık Örgütü'nün Kısaltması İngilizce ve Türkçe nasıl yazılır?

Dünya Sağlık Örgütü Kısaltması Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü hayatımıza özellikle pandemi ile girmiş olsa bile bu kurumun misyonu ve çabası çok uzun yıllardır devam etmekte. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra 7 Nisan 1948 tarihinde kurulmuş olan bu örgüt, dünya genelinde tıbbi araştırmaların ve tedavilerin gelişmesinde büyük bir rol oynamakta. Peki ya bu son derece önemli Dünya Sağlık Örgütü'nün kısaltması İngilizce ve Türkçe nasıl yazılır?

Dünya Sağlık Örgütü söz konusu olduğunda en genel yanlış yazım "DÜSÖ" olarak göze çarpmaktadır. Bu şekilde yapılan kısaltmaların hiçbir doğruluk payı olmadığı gibi geçerliliği de yoktur. Dünya Sağlık Örgütü Türkçe'de ve İngilizce'de ayrı şekillerde yazılmaktadır ve Türkçe olmayan içeriklerde bizdeki kullanımına rastlamak mümkün değildir.

Dünya Sağlık Örgütünün Kısaltması Nasıl Yazılır?

Her şeyin hızlı ve pratik geliştiği dünyamızda kısaltmaların son derece büyük yer kapladığını söylemek mümkün. Adı son zamanlarda sıklıkla anılan Dünya Sağlık Örgütü'nün kısaltması da önem taşıyan kısaltmalardan yalnızca bir tanesi. Aşağıda Dünya Sağlık Örgütü'nün hem İngilizce hem de Türkçe'de karşılıklarını, kısaltmalarıyla birlikte verdik.

İngilizce: World Health Organization (WHO)

Türkçe: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)