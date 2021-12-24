Dünyaca Ünlü Coğrafyacılar Listesi - Tarihteki Ünlü Coğrafyacılar Kimlerdir?

Coğrafyanın gelişimi insanın doğayla olan mücadelesine paralel olarak ilerler. Eski Çağ'dan bugüne doğayı anlamlandırmak için çalışmalar var olmuştur. Her çağda belirli isimler, yaptıkları çalışmalarla gerek kendi çağlarında gerekse geleceğe yönelik iz bırakmışlardır.

Tarihteki Ünlü Coğrafyacılar

Coğrafyanın gelişimi Eski Çağ'da Eski Yunan Uygarlığı ile başlamıştır. Bu dönemde Heredotos, Batlamyus, Erastosthenes, Strabon, Thales ve Aristo yaptıkları çalışmalarla tarihe isimlerini kazımayı başarmışlardır. Ortaya koydukları eserlerle coğrafyanın temelini atarak sonraki dönemler için gerekli ortamı oluşturmuşlardır.

Orta Çağ'da coğrafyanın gelişimi İslam dünyası düşünürleri tarafından devam ettirilmiştir. Bu dönemde Mesudi, Birûni, İdirsi, İbn Battuta ve İbn Haldun yaptıkları çalışmalarla tarihteki yerini almış coğrafyacılardır. Bu isimler tarafından ortaya koyulan 360 dereceli düzen halen haritacılık düzeninde kullanılmaktadır. Beşerî coğrafya, jeopolitik ve siyasi coğrafya gibi konular tarihteki bu ünlü coğrafyacılar tarafından geliştirilmiştir.

Dünyaca Ünlü Coğrafyacılar

Yeni Çağ'da pusulanın Avrupa'ya taşınmasıyla ulaşım kolaylaşmış ve kaşifler tarafından coğrafi keşifler gerçekleştirilmiştir. Kaşifler, gerçekleştirdikleri keşifler sayesinde bugün kabul edilen coğrafi yeryüzü düzenine büyük katkı sağlamışlardır. Bu dönemde Bartelmi Diaz ve Vasco do Gama Ümit Burnu'nun keşfini ve çevresinde seyahat deneyimini sağlamışlardır. Kristof Kolomb ve Amerigo Vespucci Amerika kıtasının keşfine imza atmışlardır.

Macellan dünyanın tamamını dolaşan ilk coğrafyacı unvanına sahip olmuştur. Bu gelişmeler ışığında Abraham Ortelius dünyanın ilk modern yeryüzü atlasını çizerek tarihe adını yazdırmıştır. Bu çağda Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan coğrafyacılar da önemli çalışmalara imza atmışlardır. Pîrî Reis, Kâtip Çelebi ve Evliya Çelebi bu dönemde yaptıkları çalışmalarla öne çıkmaktadırlar.

Coğrafya Bilimine Katkı Sağlayan Bilim İnsanları

Yakın Çağ'da coğrafya kullanılan yöntem ve teknikler sayesinde bilimsel olarak ele alınmaya başlanmıştır. James Cook ve Labrador bu dönemde Labrodor soğuk su akıntısını keşfeden coğrafyacılar olmuşlardır. Alexandre Von Humboldt ve Kare Ritter coğrafyanın ders olarak okutulmasını sağlayarak tarihe geçen coğrafyacılardır.

Bugün Humboldt fiziki coğrafyanın, Ritter ise beşerî coğrafyanın kurucusu olarak kabul edilmektedir. Immanuel Kant, bu dönemde coğrafyayı beş dala ayırarak bilimsel incelemeleri kolaylaştıran coğrafyacılardan biri olmuştur. Frederic Ratzel ve P. Vidal de la Blache ise beşeri coğrafya alanında yaptıkları çalışmalarla tarihteki yerini yer almışlardır.